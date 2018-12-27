закрыть
27 декабря 2018, четверг, 12:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

10 книжных новинок, которые станут отличным подарком на Новый год

1
  • 27.12.2018, 8:59
  • 1,001

Праздники не за горами, а книга, как известно, лучший подарок.

Сайт tut.by подобрал десять увлекательных и расхваленных критиками изданий, чтобы помочь вам сориентироваться в многообразии книжных новинок.

«Бесконечная шутка», Дэвид Фостер Уоллес

Действие разворачивается в недалеком будущем. Пациенты реабилитационной клиники и студенты теннисной академии, агенты правительства и члены террористической ячейки ищут мастер-копию «Бесконечной шутки». Это фильм, который, по слухам, настолько опасен, что любой, кто его посмотрит, умирает от блаженства. Долгожданный перевод одной из величайших книг XX века, в тысяча триста страниц, написанной странным, необычным языком. «Бесконечная шутка» — одновременно черная комедия, философский роман, смесь фантастики, семейной саги, спортивной драмы и политического триллера.

«Не говори, что у нас ничего нет», Мадлен Тьен

Главная героиня — Мари Цзян — уже много лет живет в Ванкувере и пытается воссоздать историю своей семьи. Ей предстоит узнать, что выпало на долю отца, талантливого пианиста Цзян Кая, и юной скрипачки Чжу Ли, и понять, как их судьбы отразились на жизни следующего поколения. Это рассказ о людях, живших в Китае во времена культурной революции, об их детях, среди которых оказались студенты, вышедшие в 1989 году с протестами на площадь Тяньаньмэнь.

«Как остановить время», Мэтт Хейг

Том Хазард на вид — обычный мужчина лет сорока. Почти никто не знает, что на самом деле он живет уже пятое столетие. Том играл в одной труппе с Уильямом Шекспиром, ходил под парусами с капитаном Джеймсом Куком и водил знакомство со Скоттом Фицджеральдом… Периодически меняя личности, Том может жить бесконечно долго. Есть лишь одно условие — ему нельзя влюбляться.

«Каков есть мужчина», Дэвид Солой

Девять историй, девять мужчин — один цельный портрет современной жизни. Бывший военный, избалованный папенькин сынок, университетский профессор, застенчивый студент — каждый из них ищет себя в непростом мире, то разочаровываясь в себе, то адаптируясь к окружающей действительности. Шорт-лист Букеровской премии 2016 года.

«Энглби», Себастьян Фолкс

Майк Энглби — журналист, и роман выстроен в жанре исповедального рассказа. В него вкрапляются флешбэки и провалы в памяти, едва речь заходит о студентке Дженнифер Аркланд. Возлюбленная журналиста таинственно исчезла одной осенней ночью. Косвенные улики, собранные полицией, вроде бы указывают на Энглби, но главный герой не намерен никому давать подсказок — ни следствию, ни читателю.

«Красота — это горе», Эки Курниавана

Однажды майским днем Деви Аю поднялась из могилы, где пролежала двадцать один год, вернулась домой и села за стол. Так начинается история, которая затягивает в водоворот странных и удивительных событий, напрямую связанных с судьбой Индонезии и великим эпосом «Махабхарата». Обласканный критиками эпический роман индонезийца Эки Курниавана — смесь истории, мифов, сатиры, романтических приключений, семейной саги и магического реализма.

«Тайное место», Тана Френч

В дорогой частной школе для девочек на доске объявлений появляется снимок парня, убитого год назад, с надписью «я знаю, кто его убил». Дело так и осталось нераскрытым. Детективы дублинской полиции отправляются в школу, чтобы заново начать расследование.

Долгожданный роман Таны Френч, которую называют ирландской Донной Тартт, — это и психологическая драма, и роман взросления, и классический детектив с замкнутым кругом подозреваемых, развивающийся в своеобразном мире частной школы.

«Время колоть лед», Чулпан Хаматова, Катерина Гордеева

Книга родилась из разговоров актрисы Чулпан Хаматовой и ее подруги, журналистки, кинодокументалиста Катерины Гордеевой. Каким было телевидение девяностых, когда оно кончилось и почему? Чем дышал театр начала двухтысячных и как выглядит ситуация десять лет спустя? Эта книга — и роман воспитания, и журналистское расследование, и дневник событий, и диалог двух подруг, похожий на сеанс психотерапии.

«На пике века. Исповедь одержимой искусством», Пегги Гуггенхайм

Пегги Гуггенхайм — главная покровительница художников XX века. А еще она страстный коллекционер: собрала лучшую коллекцию искусства первой половины прошлого столетия. В 1938 году она открыла свою первую галерею современного искусства в Лондоне, а впоследствии — знаковую галерею «Искусство этого века» в Нью-Йорке. Позже, переехав в Венецию, она открыла там один из самых посещаемых музеев современного искусства в Италии. «На пике века» — невероятно откровенная и насыщенная история жизни одной из самых влиятельных женщин в мире искусства.

«Энциклопедия рэпа. Год за годом»

Одна из лучших книг о музыке по версии журнала Billboard отправит в путешествие от истоков хип-хопа в 1979 году до современности — по одному треку на каждый год. Уникальные иллюстрации делают книгу самой нестандартной музыкальной энциклопедией музыкальной — инфографики, портреты исполнителей, «карты стилей» и «карты слов», созданные с юмором и долей иронии.


популярное за неделю

Мнение

Вечное Рождество
Вечное Рождество Виталий Портников
Беларусь на пороге большого вызова
Беларусь на пороге большого вызова Валерий Карбалевич
Лукашенко жил за счет иллюзии
Лукашенко жил за счет иллюзии Константин Скуратович
Площадь - есть!
Площадь - есть! Франак Вячорка