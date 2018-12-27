Чем занимаются молодые белорусы, которые сдали ЦТ на 100 баллов 27.12.2018, 9:12

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Помогают ли в жизни высокие отметки?

Эти ребята наделали шуму во время вступительных кампаний. Шутка ли — получить по несколько сертификатов с заветными для многих абитуриентов 100 баллами. У них брали интервью, ими гордились учителя и родители, но время прошло, и им на смену пришли новые герои вступительных испытаний. А что же стало с прошлыми? Onliner связался с ребятами и расспросил их о сегодняшней жизни.

Павел Ралюк, получивший 100 баллов по физике и математике: «Иногда думаю, что было бы неплохо уметь делать что-то более „полезное“ для общества»

Павел — один из самых известных абитуриентов 2005 года. Выпускник солигорской школы №10 получил 100 баллов сразу по двум предметам централизованного тестирования: физике и математике.

— Это первый случай в нашей практике, когда один абитуриент дважды продемонстрировал максимальный результат на централизованном тестировании, — говорил в интервью газете «Звязда» в 2005 году директор Республиканского центра контроля знаний Николай Феськов.

При этом сам Павел говорит, что отличником никогда не был, хорошие оценки имел только по точным наукам: физике, математике и химии.

Уроженец Солигорска поступил в БГУИР на специальность «Программное обеспечение информационных технологий» на бюджетное отделение. На пятом курсе он устроился работать программистом в EPAM и отработал там пять лет.

— Сейчас работаю по специальности — программистом в минском офисе компании Viber, — рассказывает Павел. — Состою в команде, которая ответственна за клиент Viber для Android. И профессия, и специальность мне нравятся. Это редкое сочетание, когда любишь, вроде бы умеешь и за это платят. Но иногда я думаю, что было бы неплохо уметь делать что-то другое, более «полезное» для общества, например быть учителем, или врачом, или настоящим инженером.

По словам Павла, самое главное, в чем помогли 100 баллов на ЦТ, — это без страха и стресса выбрать тот вуз и ту специальность, которые он хотел.

— Будущую жену при знакомстве этот факт впечатлил, — улыбается он. — Больше не помню, чтобы эти цифры кого-то интересовали или на что-то сильно влияли. А вообще, если рассматривать результат ЦТ как показатель того, кто умнее и способнее, то, наверное, это не так.

Мне кажется, что ЦТ в первую очередь проверяет тренированность, память и внимательность, причем в конкретный день. Это все коррелирует со знаниями и способностями в конкретных областях, но все же не очень точно.

Например, в год, когда я поступал, у нас была возможность сдать репетиционный тест. Тогда по математике я получил что-то около 70 баллов, в то время как на финальном тестировании у меня было 100. Не думаю, что за пару месяцев я стал умнее в математике, просто натренировался конкретно для тестирования и был более внимательным. Если оценивать ЦТ как фильтр для вуза, то оно тоже неидеально. Но тут в принципе сложно придумать справедливый и объективный показатель. Я думаю, это явно справедливее, чем экзамен.

Анна Кисляк, сдавшая на 100 баллов химию: «Хотела попасть аналитиком в лабораторию, но работаю в аптеке»

В 2012 году выпускница брестского лицея №1 Аня набрала максимальную сумму баллов среди всех абитуриентов БГМУ — 395 из 400 возможных. Она сдала химию на 100 баллов, биологию и русский язык — на 98. Девушка прошла на фармацевтический факультет.

— Когда еще училась в школе, был выбор между витебским медицинским и химическим факультетом БГУ, — рассказывает Аня. — В первом случае препятствием было расстояние от родного Бреста, во втором — математика на ЦТ. Но в 2011-м открылся фармацевтический факультет в минском медуниверситете, и выбор стал очевиден.

Вуз Аня окончила больше года назад с красным дипломом. Распределилась не без проблем. Очень желала остаться в Минске, но ее хотели отправить в Брест. В итоге Аню распределили в «Белфармацию».

— Работаю сейчас в Минске в аптеке провизором-рецептаром, или, как любят говорить, попросту у кассы, — объясняет девушка. — Хотя до пятого курса я была уверена, что этот род деятельности не для меня. Хотела попасть в какую-нибудь лабораторию аналитиком. Потом пошла на практику, где нас учили делать то, чем я сейчас, собственно, и занимаюсь. Решила, что вроде как с этим я могу справиться, поэтому пошла по пути наименьшего сопротивления: распределиться-то в аптеку куда проще, чем в ту же лабораторию.

— Мне нравится моя специальность, мне нравится разбираться в фармакологии, в том, что и как работает, — продолжает Аня. — Но главная проблема — в том, что та часть информации, которая кажется мне наиболее интересной, для моей работы, в общем-то, не нужна. Никому не нужно знать, на какие рецепторы воздействует то или иное лекарственное вещество, как оно взаимодействует с другими веществами, почему возникают те или иные побочные эффекты. Основные вопросы, которые всех волнуют, — сколько это стоит и как это принимать. Поэтому я стараюсь периодически освежать свои знания самостоятельно (но тут есть свои преграды: лень, недостаток сил и времени). Ну а если говорить в целом о моей работе, это взаимодействие с людьми. Есть люди приятные, а есть тяжелые. Поэтому и работа в разное время воспринимается по-разному.

Что касается 100 баллов, которые девушка набрала на ЦТ, то, по ее словам, особенно гордиться ими не стоит.

— Не могу сказать, что ЦТ — это такой трудный вид экзамена, баллами по которому можно так гордиться, — считает Аня.

— Готовиться к ЦТ и получать реальные знания — это не одно и то же. Мне кажется, добротно прорешав сборники тестирования предыдущих лет, уже можно сдать каждый тест баллов на 60—70.

Анастасия Таран, набравшая 397 баллов: «Первая „сотка“ — круто, вторая — ого-го-го, третья — страйк!»

Выпускница из Речицы поразила всех летом 2013 года. Девушка набрала по 100 баллов по физике, математике и русскому языку. При этом, что интересно, для Насти это была вторая вступительная кампания. Она успела отучиться полтора курса в БГЭУ на факультете международных отношений, но оказалось, что это не ее специальность, она завалила сессию, и зимой 2013 года ее отчислили.

К новым тестам Настя готовилась полгода. Немного занималась с репетиторами, но в основном готовилась сама. И оправдала свою фамилию, сдав три тестирования на 100 баллов.

— Я верила, что все будет хорошо. Возможно, было желание оправдаться перед собой и близкими за предыдущую неудачу. Наверное, если бы хотя бы по одному предмету набрала, к примеру, 97 баллов, то расстроилась бы. Тем более мне показалось, что задания по математике и русскому в сравнении с тестами 2011 года были легче, — говорила девушка в интервью «Народной газете».

Настя поступила в БГУ на факультет прикладной математики и информатики по специальности «Актуарная математика». Сейчас она учится в магистратуре, работает (отказывается говорить где и кем) и периодически играет в «Мозгобойню».

— Ощущения от результатов ЦТ были такие: первая «сотка» — круто, вторая — ого-го-го, третья — страйк! — смеется Настя.

— Помогло ли мне ЦТ в жизни? Ну, обо мне слышал преподаватель математического анализа еще до того, как я пришла на его первую пару.

С журналистами она теперь общается мало и неохотно. Говорит, что не видит в своей истории ничего необычного и интересного.

— Если честно, я не понимаю, почему столько внимания к тем, кто не совершил ошибок в тестах, — удивляется она. — Мне такие статьи читать было бы неинтересно.

Ольга Тугай, получившая 399 баллов: «Залогом успеха высокие отметки по ЦТ назвать точно нельзя»

Мозырская школьница в 2013 году была одной из лучших абитуриенток страны. На 100 баллов она сдала русский и математику, «сотку» по химии получила автоматом за призовое место на республиканской олимпиаде. У золотой медалистки средний бал аттестата был 9,9, и до рекордных 400 Ольге не хватило всего одного балла. К ЦТ девушка готовилась серьезно и рассчитывала на высокий результат.

— Определенной формулы своего успеха назвать не могу. Наверное, это совокупность труда и удачи, — рассказывала она когда-то мозырскому телеканалу. При этом подчеркивала, что высокие баллы получила без репетиторов.

В этом году девушка с красным дипломом окончила Белгосуниверситет по специальности «Химия высоких энергий».

Она сразу же поступила в магистратуру химического факультета и параллельно стала работать химиком по синтезу радиофармацевтических лекарственных средств в ПЭТ-центре Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова. Говорит, что в планах у нее — развиваться дальше.

— Меня радует, что я работаю по той специальности, которой обучалась. Наука развивается и движется вперед, и моя цель — двигаться вместе с ней, — говорит девушка. — Что касается высоких отметок по ЦТ, то назвать их залогом успеха точно нельзя. Дальше все зависит от человека и от того, как он распорядится предоставленными ему возможностями. По крайней мере с неба сюрпризы точно падать не будут.

— У некоторых людей есть мнение, что отличники только и могут, что смотреть в учебники и говорить заученные тексты, а в реальной жизни они пропадут, — продолжает Ольга. — Может, в некоторых случаях так и есть. Лично мне посчастливилось за время учебы в университете встретить замечательных людей и на данный момент моих лучших друзей, которые не только были отличниками, но и доказали свой профессионализм на практике. Тем более что оценка, выставленная преподавателем в университете, не определяет ваш уровень знаний.

Экзамен — это не только знания, но еще и много других факторов, которые от вас не зависят, в каком-то смысле лотерея. Университет направлен скорее на то, чтобы за время учебы вы определились в жизни и сформировались как личность и специалист.