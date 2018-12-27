Момент истины для изможденной империи Путина 3 27.12.2018, 9:17

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Российская экономика в условиях санкций и падения цен на нефть переживает затяжной кризис.

Московская биржа, соответственно, также рухнула. Президенту Владимиру Путину срочно нужны результаты — но факторы риска никто не отменял, пишет Die Welt (перевод – inosmi.ru).

Миру нужна Россия, а России нужен мир. Это утверждение кажется парадоксальным во времена изоляционизма. С другой стороны, оно подтверждается именно в такие времена. Доказательством тому служит решение Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), принятое чуть более недели назад, об ограничении добычи нефти в целях повышения ранее упавших цен на нефть. Если бы Россия не приняла участие в соглашении, ничего бы из этого не вышло. И наоборот, если ситуация в мировой экономике была бы неблагоприятной, российская экономика пошатнулась бы еще сильнее по сравнению с тем состоянием, которое по разным причинам мы наблюдаем сейчас.

Мимолетные моменты эйфории на мировых фондовых биржах переносятся и в Москву. Вот что произошло после саммита Большой двадцатки в конце ноября: ведущий российский долларовый индекс РТС, который в этом году после длительных колебаний в конечном счете ушел в минус на 3% (и все еще рассчитывается на 50% ниже своего исторического максимума, достигнутого до финансового кризиса), прибавил более 3% на неделе после саммита. Продажа активов последовала сразу же за этим событием, прежде чем индекс успел укрепиться после соглашения ОПЕК.

Такие моменты позволяют на некоторое время забыть о том, какие трудности переживает биржа крупнейшего в мире государства на протяжении долгого времени. А также о том, что оказывает давление на рубль и в целом мешает экономике адекватно развиваться: изоляции страны из-за западных санкций, постоянном страхе перед новыми санкциями, а также структурных недостатках экономики, которая находится под жестким контролем политиков, делающих всё для того, чтобы «долгосрочный» президент Владимир Путин мог затягивать с реформами.

Тем не менее, глава государства положительно оценивает экономическую ситуацию. Только недавно на инвестиционном форуме он заявил, что экономика приспосабливается к сложностям и «чувствует себя уверенно», чего, однако, недостаточно для того, чтобы существенно повысить уровень благосостояния. Первый и третий пункты верны. Второй пункт об уверенности и стабильности вызывает вопросы.

Несмотря на то, что уровень безработицы составляет ниже 5%, а инфляция достигла исторически низкого уровня в 4%, рост внутреннего валового продукта (ВВП), вероятно, достигнет максимального показателя в 1,8% за весь год. После спада 2015-2016 годов, связанного с санкциями и падением цен на нефть, рост экономики остается слабым. Россия за последние десять лет упала в «стагнационную яму», заявил на днях бывший министр финансов Алексей Кудрин, с недавнего времени — председатель Счетной палаты России: в среднем с 2008 года темпы роста экономики составляют 1% в год. Настолько продолжительного периода экономических трудностей страна не знала со времен Второй мировой войны.

Давление на рубль остается высоким

Рост экономики, помимо внутренних структурных барьеров, затрудняют санкции. Столь необходимому стране росту препятствуют ужесточение санкций в апреле и в августе, а также угрозы дальнейших штрафных мер. Это экономическое бремя не только способствует инфляции, в связи с чем 14 сентября Центральный банк впервые с декабря 2014 года повысил ключевую ставку, а в минувшую пятницу неожиданно повысил ее снова на 0,25 процентного пункта — до 7,75%. Оно продолжает оказывать давление на рубль, который оставался слабым несмотря на рост цен на нефть до начала октября. С момента аннексии Крыма рубль по отношению к доллару потерял около половины стоимости.

Разумеется, девальвация рубля имеет свои преимущества, поскольку смягчает внешние потрясения. В сочетании с относительно высокой ценой на нефть она даже пойдет на благо корпораций в ориентированных на экспорт отраслях промышленности. А второй ведущий российский индекс — рублевый индекс МосБиржи — благодаря девальвации рубля прибавил более 12%.

Однако реальная проблема для российского фондового рынка состоит в том, что 2019 год станет сложным в макроэкономическом отношении. Московская высшая школа экономики недавно предсказала замедление роста ВВП до 1,3%. Оно может быть спровоцировано снижением экспорта на фоне общего снижения темпов развития мировой экономики. Еще одним фактором замедления роста ВВП может стать повышение НДС с 1 января.

В этих условиях, как показали расчеты финансовой группы БКС Глобал маркетс по инвестированным в Россию средствам, зарубежные инвесторы значительно снизили в ноябре свою активность в России. Однако в декабре дело приняло другой оборот. Прежде всего, по поводу соглашения ОПЕК и стабилизации цен на нефть был избыточный оптимизм, пишет Вячеслав Смольянинов, заместитель руководителя аналитического управления БКС. Опрос БКС, проведенный среди более тридцати институциональных инвесторов из континентальной Европы и Великобритании показал, что лишь 22% инвесторов оценили российские акции «ниже рынка», 19% занимают нейтральную позицию. А 59% оценили рейтинг акций «выше рынка».

Примечательно, что санкции и геополитика, согласно результатам опроса, на 70% считаются основными факторами риска для российского рынка. В противоположность внешним рискам такие внутренние проблемы России, как государственная неэффективность, ухудшение конъюнктуры рынка и тенденция к повышению инфляции лишь на 21% считаются факторами риска.

Шумиха вокруг палладия может принести выгоду Норильску

Как всегда, российский фондовый рынок подкупает своим крайне низким показателем цена/прибыль, равным пяти. До тех пор, пока стране угрожают пресловутые риски, этот показатель существенно не изменится.

В то же время российские ценные бумаги входят в число мировых лидеров по дивидендной доходности. Оба крупнейших российских банка — Сбербанк и ВТБ, алмазный монополист «Алроса», крупнейший в мире производитель никеля и палладия «Норильский никель», металлургические концерны «Северсталь» и «Евраз», а также Московская фондовая биржа в 2018 году рассчитывают на дивидендную прибыль в размере 10-13%.

Ограничение добычи нефти в странах ОПЕК и странах, не входящих в картель, может дать толчок к развитию таких нефтегазовых корпораций, как «Роснефть», «Лукойл», «Новатэк» и «Газпром», пишут эксперты аналитического отдела Альфа-банка. А от возможного ослабления напряжения в американо-китайском споре выиграют российские металлургические компании.

Компания, которой немалую выгоду принесло значительное повышение цены на палладий — «Норильский никель». Крупные инвесторы обратили внимание и на производителя золота и серебра — компанию «Полиметалл», которая недавно была включена в индекс MSCI Russia.

Согласно вышеупомянутому исследованию БКС, активы российских банков и нефтегазовых корпораций могут выйти на международный рынок уже в первой половине 2019 года. Однако наилучшей репутацией пользуется российская поисковая система Яндекс, имеющая на внутреннем рынке больше акций, чем Гугл — ее главный конкурент мирового масштаба.