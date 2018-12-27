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Нефть и акции США взлетели в цене после призыва Трампа «покупать»

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  • 27.12.2018, 9:37
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Глава Белого дома заявил о рекордных показателях американских компаний.

Цены на нефть выросли рекордно за 2 года на торгах в среду вслед за рынком акций США, который прервал падение и отскочил на 5% по ключевым индексам.

Cорт Brent в Лондоне подорожал за день на 9,15% - до 55,05 доллара за баррель. Фьючерсы на американский эталон WTI взлетели на 9,92% - до 46,75 доллара за бочку, сообщает finanz.ru.

Отскок «черного золота» был вызван ралли на американском фондовом рынке, который развернулся после худшего декабря в истории, говорит партнер Again Capital Джон Килдафф.

В четверг индекс Dow Jones прибавил больше тысячи пунктов, чего не было ни разу за все время существования биржи в Нью-Йорке. К концу торгов он взлетел на 4,98%, S&P500 - на 4,92%, а высокотехнологичный Nasdaq - на 5,84%.

Новогоднее ралли, которого трейдеры ждали весь декабрь, посетило рынок на следующий день после того, как американские акции рекомендовал покупать президент Дональд Трамп.

Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме во вторник, он заявил, что у американских компаний «рекордные показатели», а просевший на 20% рынок дает «отличную возможность для покупки».

Реальной причиной взлета стало цунами из пенсионных денег, которое хлынуло на рынок в последние дни года, пишут аналитики Well Fargo.

В рамках предновогодней ребалансировки портфелей крупнейшие фонды корпоративных пенсий в США должны купить акций на 64 млрд долларов, оценивает аналитик WF Борис Рявински.


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