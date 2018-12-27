закрыть
27 декабря 2018, четверг, 12:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Как Лукашенко заманил себя в ловушку

7
  • 27.12.2018, 9:44
  • 5,929

В какой атмосфере готовился договор с Россией в декабре 1999-го.

В Бресте российский премьер-министр достал из шкафа скелет, который, судя по всему, сильно напугал официальный Минск. Горькая ирония в том, что к созданию этого самого скелета приложил руку тот, кто сегодня винит своего союзника в попытках инкорпорации. Вспомним о том, какая атмосфера царила в Беларуси 19 лет назад, когда был подписан договор о создании союзного государства, пишет «Солидарность».

Экономика: белорусы-«миллионеры»

В ноябре заработал газопровод «Ямал-Европа». Белорусский отрезок трубы открывали Лукашенко и глава «Газпрома» Рем Вяхирев.

В 1999-м многие белорусы стали миллионерами. Но не благодаря беспрецедентному росту благосостояния, а в результате бившей все рекорды инфляции.

Власти начали входить во вкус, получив льготный доступ на нефтяной рынок России. В том году Москва повысила для своей союзницы цены на нефть почти до мирового уровня. Причиной послужила волна реэкспорта в Россию полученного из российской же нефти бензина. По высоким ценам Беларусь прожила несколько месяцев.

Смерть и похищения оппонентов

В центре – Юрий Захаренко и Геннадий Карпенко. Судьба обоих решилась весной 1999-го

6 апреля 1999-го от сердечного приступа скончался бывший вице-спикер Верховного Совета Геннадий Карпенко. Он возглавлял созданное оппозицией теневое правительство, серьезно готовился к президентским выборам 2001-го. Родные Карпенко, а также часть его соратников до сих пор сомневаются в причинах его смерти.

7 мая был похищен экс-министр внутренних дел Юрий Захаренко.

16 сентября в Минске бесследно исчез оппозиционный политик Виктор Гончар — бывший соратник, ставший принципиальным соперником. Вместе с ним был похищен бизнесмен Анатолий Красовский.

В том году Гончар не раз заставил Лукашенко понервничать. В мае организовал альтернативные президентские выборы, в июле провел «проводы» первого президента страны, у которого к тому моменту закончился пятилетний срок правления согласно Конституции 1994-го.

Раскол в БНФ

Летом 1999-го наметился раскол в Белорусском Народном Фронте — партии, фактически приведшей страну к независимости. Съезд 31 июля-1 августа должен был решить вопрос о выборах нового председателя, разделил партию практически поровну. Спустя два месяца сторонники находившегося в эмиграции Зенона Позняка провели собственный съезд, объявив о создании Консервативно-Христианской Партии БНФ. В конце февраля 2000-го партия была зарегистрирована в Минюсте, а в конце апреля окончательный раскол в старейшем национальном движении был закреплен регистрацией Партии БНФ.

Позняк и его сторонники убеждены, что к расколу партии приложили руку спецслужбы. Как бы там ни было, славившийся способностью выводить на улицы десятки тысяч демонстрантов Фронт к моменту подписания договора в Москве был фактически не у дел.

Накат на независимую прессу

В апреле 1999-го Верховный суд снял предупреждение Госкомпечати с газеты «Наша Ніва» за использование классического правописания. О том, чем грозило изданию предупреждение, красноречиво говорит пример другой независимой газеты: в сентябре в результате судебного иска прекратили выход «Навіны». Тем самым издание повторило судьбу своей предшественницы — закрытой властями в 1997-м газеты «Свабода».

«Это не пустая бумажка»

Накануне подписания в Москве, бывший зампредседателя конституционного суда Михаил Пастухов в интервью «Нашай Ніве» предостерег от снисходительного отношения к договору.

По его словам, этот документ — не какая-то пустая бумажка, а реальная угроза превратиться в еще один Башкортостан в составе Российской Федерации.

Отвечая на вопрос о роли Владимира Путина в России образца 1999-го и в будущем союзе, Пастухов отметил:

— Я думаю, что и Путин, и другие российские руководители придерживаются имперских взглядов. И если существует возможность присоединения новых территорий, укрепления «западного коридора», получения дополнительного щита от возможного нападения, они вряд ли откажутся от Беларуси, которая сама идет к ним в руки. Политику России в этом вопросе легко предсказать: она всегда будет заинтересована в «объединении».

ССР

Беларусь в лице ее властей и вправду сама шла в руки Москвы. Союз Суверенных Республик — именно так согласно предложенного белорусской стороной проекта должно было называться будущее детище интеграции.

Но если внимательно вчитаться в предложения его авторов, то в случае реализации проекта от суверенитета Беларуси мало что осталось бы.

Союзу планировалось передать решение вопросов внешней политики, обороны и безопасности, бюджетную, денежно-кредитную и налоговую системы, таможенные вопросы, энергетическую сферу, транспорт и связь.

Показательно, что Минск даже поторапливал Москву с принятием решения о дальнейшей интеграции, а Лукашенко прямым текстом упрекал российские власти в торможении объединительных инициатив и настаивал на личной встрече с Борисом Ельциным: «Просто невозможно что-либо решить в России».

К тому моменту правитель Беларуси успел подписать с Москвой ряд интеграционных соглашений. Лукашенко активно ездил по российским регионам, встречаясь с губернаторами без согласований с Кремлем. Многим те вояжи по своим характеристикам напомнили предвыборные туры.

Но к концу года документ был подписан, хоть и в заметно подкорректированном российской стороной виде. На фото с церемонии подписания за Лукашенко и Ельциным просматривается Путин. Именно он в январе 2000-го подпишет ратификационные документы с главой Беларуси. Если у Лукашенко и были, как утверждают многие эксперты, амбиции возглавить Кремль, с уходом Ельцина с ними явно пришлось расстаться. Казалось бы, и сама идея союзного государства вскоре превратилась в призрак…


популярное за неделю

Мнение

Вечное Рождество
Вечное Рождество Виталий Портников
Беларусь на пороге большого вызова
Беларусь на пороге большого вызова Валерий Карбалевич
Лукашенко жил за счет иллюзии
Лукашенко жил за счет иллюзии Константин Скуратович
Площадь - есть!
Площадь - есть! Франак Вячорка