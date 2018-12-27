Как Лукашенко заманил себя в ловушку 7 27.12.2018, 9:44

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В какой атмосфере готовился договор с Россией в декабре 1999-го.

В Бресте российский премьер-министр достал из шкафа скелет, который, судя по всему, сильно напугал официальный Минск. Горькая ирония в том, что к созданию этого самого скелета приложил руку тот, кто сегодня винит своего союзника в попытках инкорпорации. Вспомним о том, какая атмосфера царила в Беларуси 19 лет назад, когда был подписан договор о создании союзного государства, пишет «Солидарность».

Экономика: белорусы-«миллионеры»

В ноябре заработал газопровод «Ямал-Европа». Белорусский отрезок трубы открывали Лукашенко и глава «Газпрома» Рем Вяхирев.

В 1999-м многие белорусы стали миллионерами. Но не благодаря беспрецедентному росту благосостояния, а в результате бившей все рекорды инфляции.

Власти начали входить во вкус, получив льготный доступ на нефтяной рынок России. В том году Москва повысила для своей союзницы цены на нефть почти до мирового уровня. Причиной послужила волна реэкспорта в Россию полученного из российской же нефти бензина. По высоким ценам Беларусь прожила несколько месяцев.

Смерть и похищения оппонентов

В центре – Юрий Захаренко и Геннадий Карпенко. Судьба обоих решилась весной 1999-го

6 апреля 1999-го от сердечного приступа скончался бывший вице-спикер Верховного Совета Геннадий Карпенко. Он возглавлял созданное оппозицией теневое правительство, серьезно готовился к президентским выборам 2001-го. Родные Карпенко, а также часть его соратников до сих пор сомневаются в причинах его смерти.

7 мая был похищен экс-министр внутренних дел Юрий Захаренко.

16 сентября в Минске бесследно исчез оппозиционный политик Виктор Гончар — бывший соратник, ставший принципиальным соперником. Вместе с ним был похищен бизнесмен Анатолий Красовский.

В том году Гончар не раз заставил Лукашенко понервничать. В мае организовал альтернативные президентские выборы, в июле провел «проводы» первого президента страны, у которого к тому моменту закончился пятилетний срок правления согласно Конституции 1994-го.

Раскол в БНФ

Летом 1999-го наметился раскол в Белорусском Народном Фронте — партии, фактически приведшей страну к независимости. Съезд 31 июля-1 августа должен был решить вопрос о выборах нового председателя, разделил партию практически поровну. Спустя два месяца сторонники находившегося в эмиграции Зенона Позняка провели собственный съезд, объявив о создании Консервативно-Христианской Партии БНФ. В конце февраля 2000-го партия была зарегистрирована в Минюсте, а в конце апреля окончательный раскол в старейшем национальном движении был закреплен регистрацией Партии БНФ.

Позняк и его сторонники убеждены, что к расколу партии приложили руку спецслужбы. Как бы там ни было, славившийся способностью выводить на улицы десятки тысяч демонстрантов Фронт к моменту подписания договора в Москве был фактически не у дел.

Накат на независимую прессу

В апреле 1999-го Верховный суд снял предупреждение Госкомпечати с газеты «Наша Ніва» за использование классического правописания. О том, чем грозило изданию предупреждение, красноречиво говорит пример другой независимой газеты: в сентябре в результате судебного иска прекратили выход «Навіны». Тем самым издание повторило судьбу своей предшественницы — закрытой властями в 1997-м газеты «Свабода».

«Это не пустая бумажка»

Накануне подписания в Москве, бывший зампредседателя конституционного суда Михаил Пастухов в интервью «Нашай Ніве» предостерег от снисходительного отношения к договору.

По его словам, этот документ — не какая-то пустая бумажка, а реальная угроза превратиться в еще один Башкортостан в составе Российской Федерации.

Отвечая на вопрос о роли Владимира Путина в России образца 1999-го и в будущем союзе, Пастухов отметил:

— Я думаю, что и Путин, и другие российские руководители придерживаются имперских взглядов. И если существует возможность присоединения новых территорий, укрепления «западного коридора», получения дополнительного щита от возможного нападения, они вряд ли откажутся от Беларуси, которая сама идет к ним в руки. Политику России в этом вопросе легко предсказать: она всегда будет заинтересована в «объединении».

ССР

Беларусь в лице ее властей и вправду сама шла в руки Москвы. Союз Суверенных Республик — именно так согласно предложенного белорусской стороной проекта должно было называться будущее детище интеграции.

Но если внимательно вчитаться в предложения его авторов, то в случае реализации проекта от суверенитета Беларуси мало что осталось бы.

Союзу планировалось передать решение вопросов внешней политики, обороны и безопасности, бюджетную, денежно-кредитную и налоговую системы, таможенные вопросы, энергетическую сферу, транспорт и связь.

Показательно, что Минск даже поторапливал Москву с принятием решения о дальнейшей интеграции, а Лукашенко прямым текстом упрекал российские власти в торможении объединительных инициатив и настаивал на личной встрече с Борисом Ельциным: «Просто невозможно что-либо решить в России».

К тому моменту правитель Беларуси успел подписать с Москвой ряд интеграционных соглашений. Лукашенко активно ездил по российским регионам, встречаясь с губернаторами без согласований с Кремлем. Многим те вояжи по своим характеристикам напомнили предвыборные туры.

Но к концу года документ был подписан, хоть и в заметно подкорректированном российской стороной виде. На фото с церемонии подписания за Лукашенко и Ельциным просматривается Путин. Именно он в январе 2000-го подпишет ратификационные документы с главой Беларуси. Если у Лукашенко и были, как утверждают многие эксперты, амбиции возглавить Кремль, с уходом Ельцина с ними явно пришлось расстаться. Казалось бы, и сама идея союзного государства вскоре превратилась в призрак…