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Евгений Афнагель: Время Лукашенко истекло

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  • 27.12.2018, 9:58
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Ближайшие годы станут решающими для Беларуси.

Об этом, подводя итоги 2018 года, сайту Charter97.org заявил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь», один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Евгений Афнагель:

- Уходящий год стал знаковым для всех белорусов. Власти окончательно расписались в своем бессилии в поисках выхода из тупика, в котором мы оказались в результате правления Лукашенко. Чиновники и сам диктатор чувствуют себя в положении загнанной в угол крысы и отлично понимает это. Этим вызваны последние закручивания гаек в интернете, преследования журналистов и блогеров, попытки нейтрализовать общественных активистов. Этим вызвано и появление нового «декрета о тунеядцах», формирование базы данных, в которую включили полмиллиона граждан страны. Этим вызваны и частые поездки в Кремль, тайные переговоры с Путиным и, возможно, уже принятое решение об окончательной сдаче страны.

Сегодня уже все понимают, что ничего путного Лукашенко предложить не может. Беларусь на грани потери независимости, люди на грани выживания, а вместо срочных мер по выходу из кризиса правитель на совещаниях обсуждает мерседесы и «телок». Такое ощущение, что мы видим кадры из параллельной реальности.

На самом деле, большинство авторитарных, диктаторских режимов проходят этот этап — потерю связи с реальностью. Это происходит из-за того, что просто некому донести правителю информацию о реальной ситуации в стране. Обычно, это последний этап диктатуры, он заканчивается ее падением.

Год был сложным не только для властей, но и для всего народа. По разным причинам белорусы оказались не готовы повторить то, что было в прошлом. И в этом — одна из причин безумных действий властей. Их некому было остановить. Думаю, сейчас, к концу года, все видят к чему приводит наше бездействие. Уверен, таких подарков диктатору больше не будет.

Вместе с этим, 2018 год показал, что противником Лукашенко уже является не политическая оппозиция. Главным его соперником стал весь народ. Люди доведены до крайности, открыто выражают свое возмущение в транспорте, в общественных местах, в разговорах с коллегами и родственниками. Встретить на улице сторонника режима сейчас уже стало невозможно.

Диктатор свое отыграл, его время истекло. Люди уже практически в открытую говорят «Лукашенко, уйди с дороги!»

- Какие события могут стать наиболее важными в следующем году и как сторонникам перемен не упустить свои шансы?

- Очевидно, что ненависть к режиму, которая накапливалась годами, может выплеснуться на улицы в ближайшее время. Это может произойти, например, в феврале, когда большая часть белорусов получит новые «жировки». Толчком может стать рост цен, введение очередного налога или просто какая-нибудь локальная проблема.

Сторонникам перемен в такой ситуации в такой ситуации быть недостаточно. Сегодня таковыми являются уже почти все белорусы. Нужны лидеры перемен. Помните, как весной 2017 года буквально за пару недель мы узнали о десятках новых людей, которые возглавили протесты, выступали на митингах, вели стримы с акций? Сейчас должны появится сотни новых лидеров, готовых взять на себя ответственность не только за перемены, но и за будущее страны.

- В предверии Нового года что бы вы хотели пожелать белорусам?

- Ближайшие годы — решающие для нас всех. Нам предстоит борьба за свободу и независимость, за право самим решать, как жить дальше. Хотелось бы пожелать всем нам больше веры в себя и свои силы. Находясь в намного более сложной ситуации, наши предки боролись с превосходящими их врагами и побеждали их. Белорусы — великий народ с тысячелетней историей, и наступает время снова показать свою силу и мудрость.


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