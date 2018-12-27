Венесуэла хочет вернуть Беларуси долларовые долги в криптовалюте 14 27.12.2018, 9:59

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С денежными средствами у правительства Мадуро – напряженная ситуация.

Венесуэла предложила Беларуси рассчитаться с долгами за жилье в криптовалюте. Об этом сообщил заместитель генерального директора ЗАО «Белзарубежстрой» Александр Фалевич, пишет udf.by.

«С денежными средствами в Венесуэле немного напряженная ситуация. Мы рассматриваем альтернативные варианты по погашению имеющейся задолженности. Один из вариантов – работа через криптовалюту El Petro», - сказал Фалевич.

В 2017 г экс-министр архитектуры и строительства Анатолий Черный сообщил, что Венесуэла должна компании «Белзарубежстрой» за построенные дома 108 млн долл и еще 5 млн долл за строящиеся на тот момент.

По словам Александра Фалевича, к настоящему моменту долг окончательно не погашен. Однако он не уточнил сумму оставшейся задолженности.

В настоящее время Беларусь продолжает возводить в Венесуэле жилье, хотя «российские и китайские компании уже покинули рынок».

По словам Фалевича, в Венесуэле от долга никто не отказывается. Напротив, продумываются альтернативные варианты по возвращению денег в Беларусь.

«Вопрос по криптовалюте прорабатывается и с венесуэльской стороной, и с белорусской на уровне законодательства Беларуси, потому что текущее белорусское законодательство не позволяет использование подобных видов валют. А логика заключается в следующем: мы заявляем о готовности, но в то же самое время будет одновременное заключение контрактов на приобретения Венесуэлой сырья, материалов, которые мы могли бы оттуда импортировать и реализовать на рынке мира», - сказал Фалевич.

Кроме этого рассматривается вариант поставки в Беларусь брикетированного железа на металлургический завод.