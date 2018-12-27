Два российских миллиардера отказались встречаться с Путиным 6 27.12.2018, 10:10

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Правитель РФ провел встречу с крупным бизнесом.

Два российских миллиардера не смогли прийти в Кремль на ежегодную встречу Владимира Путина с крупным бизнесом, пишет finanz.ru.

Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен, состояние которого Forbes оценивает в 5,1 млрд долларов, а также совладелец «Яндекса» Аркадий Волож (1,5 млрд долларов) оказались в отъезде в среду, 26 декабря.

«Я просто не в Москве, я очень далеко нахожусь от Москвы. Никакой специальной причины нет», - заявил Авен ТАСС.

Источник, близкий к «Яндексу», сообщил, что Волож был приглашен на встречу, однако не смог прийти по той же причине - он находится в отъезде.

Состав участников расширился и обновился: в прошлом году в ней принимали участие 55 руководителей крупных компаний и бизнес-объединений.

В этот раз, согласно подготовленному к встрече списку, в Екатерининском зале Кремля собрались 59 бизнесменов и глав деловых ассоциаций.

Помимо Авена и Воложа, не пришли в Кремль глава «Аэрофлота» Виталий Савельев и гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

Среди тех, кто отсутствовал на встрече с президентом в декабре 2017 г., но приглашен на сегодняшнюю, в частности, глава «Газпрома» Алексей Миллер», председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс, председатель совета директоров «Русснефти» Михаил Гуцериев, гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков, председатель правления «Сибур Холдинг» Дмитрий Конов, президент Infowatch Наталья Касперская. Кроме того, в списке есть руководители «ФСК ЕЭС» Андрей Муров, «Русагро» Вадим Мошкович, «Ростелекома» Михаил Осеевский и другие.