Как будут действовать валютные ограничения в Беларуси 3 27.12.2018, 10:26

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Что изменится с марта 2019 года.

В субботу Национальный банк официально заявил о валютной либерализации и дедолларизации. Одно из самых главных новшеств — физлицам можно будет открывать счета в банках без обязательного разрешения от регулятора. Журналисты onliner.by разобрались, что изменится с марта будущего года.

— В целом, наряду с некоторой либерализацией в области валютного контроля, приняты меры по сокращению оборота иностранной (дедолларизация) и наличной валюты, — говорит юрист компании REVERA Ольга Полозова, которую попросили проанализировать изменения.

Что изменится для простых людей?

Иностранные акции и облигации без разрешения Нацбанка не купишь

Да, на открытие счета в иностранном банке физическим лицам больше не нужно получать разрешение в Беларуси. Открыть счет можно как в иностранной валюте, так и в белорусских рублях (если иностранный банк предоставляет такую услугу).

Но в отношении проведения валютных операций, связанных с движением капитала, в отличие от компаний, для физических лиц сохранен разрешительный порядок. Так, разрешение Нацбанка по-прежнему нужно для приобретения иностранных акций или облигаций, недвижимости за рубежом.

Что можно и что нельзя покупать за валюту?

Частным лицам в Беларуси за иностранную валюту нельзя покупать у банка или продавать ему драгметаллы и драгоценные камни.

Также под запрет попали и случаи свободного сегодня использования иностранной валюты за рубежом между физическими лицами — резидентами, в частности, по покупке иностранной недвижимости. То есть, грубо говоря, если у одного из граждан страны есть квартира в Испании, то продать второму ее за иностранную валюту тот не может, только через счета в Беларуси и национальную валюту.

Теперь граждане между собой могут использовать валюту только в целях дарения, предоставления в заем и передачи на хранение.

Легально производить расчеты субъектам валютных операций в иностранной валюте с участием граждан можно:

при выполнении консульских функций и взимании консульских сборов;

по договорам перевозки пассажиров и их багажа, а также грузов, перевозимых физическим лицом — резидентом для личных, семейных, домашних и иных нужд по территории иностранного государства;

при выплате физическому лицу — резиденту вознаграждения за выполнение им трудовых обязанностей на территории иностранного государства;

за пользование арендным жильем, находящимся в оперативном управлении организаций, подчиненных управлению делами Лукашенко, и расположенным за пределами территории Республики Беларусь.

Что изменится для бизнеса?

Послабления в открытии счетов за границей

В отличие от ключевого изменения для физических лиц (напомним, они теперь могут открывать счета без разрешения Нацбанка), для юрлиц сохранен разрешительный порядок открытия счетов за рубежом. Исключение сделано только в отношении счетов представительств белорусских компаний в другой стране — теперь нужно просто уведомить Нацбанк. Напомним, что свободно открывать зарубежные счета могут диппредставительства и консульства, резиденты Парка высоких технологий.

Компания может привлекать иностранные займы без разрешения регулятора

Ряд операций, связанных с оттоком валюты за рубеж, на сегодняшний день проводятся в разрешительном порядке. Например, чтобы приобрести акции иностранной компании или недвижимость за рубежом, необходимо подать заявление в Нацбанк, рассчитать эффективность и обосновать экономическую целесообразность производимой операции. Теперь в отношении таких операций будет применяться регистрационный порядок — валютную операцию достаточно зарегистрировать в обслуживающем банке. В частности, не нужно просить разрешения при привлечении займа из-за рубежа, покупке иностранных ценных бумаг, а также приобретении долей или внесении денежного вклада в уставный фонд иностранной компании.

Нельзя выпускать облигации в валюте и другие запреты

Существенно сокращен перечень случаев, при которых разрешено использовать иностранную валюту.

Во-первых, отныне белорусским компаниям запрещено эмитировать облигации в валюте. Это право осталось только у Минфина и Национального банка. Во-вторых, запрещено рассчитываться за строительные работы за пределами Республики Беларусь между собой резидентам-подрядчикам и субподрядчикам.

В-третьих, компаниям нельзя использовать валюту при уплате комиссий банкам (исключение — валютный кредит или валютный счет); при страховании финансовых, валютных, иных рисков (убытков), возникающих при исполнении экспортных договоров.

Ограничиваются наличные расчеты в иностранной валюте. Раньше компаниям-резидентам разрешалось использовать наличную валюту в коммерческих отношениях между собой, например, для оплаты страховых услуг и международных перевозок. Теперь между собой юридические лица — резиденты будут иметь право использовать наличную валюту, только если одной из сторон такого использования будет государственный орган, например:

в отношениях с диппредставительствами или консульствами Республики Беларусь за рубежом;

при проведении оперативно-разыскной деятельности;

при проведении операций, связанных c перечислением иностранной валюты в депозит нотариуса, суда.

В отношениях с компаниями-нерезидентами также сокращен перечень случаев, допускающих использование наличной иностранной валюты. После вступления изменений в силу наличную валюту при расчетах с нерезидентами можно будет использовать при проведении выставок, ярмарок, спортивных и культурных мероприятий, оплате расходов по обслуживанию транспортных средств, но не в расчетах по экспортным, импортным договорам или возврате займа.