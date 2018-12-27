Защитник Куропат выиграл дело в суде 1 27.12.2018, 10:32

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Фото: «Радыё Свабода»

Активист добился отмены штрафа.

Центральный районный суд Минска удовлетворил жалобу защитника Куропат Валерия Рябцева на штраф, который ему выписал начальник «Минскоблдорстроя» Владимир Степанов, сообщает сайт ПЦ "Весна".

Напомним, что в конце октября Рябцев был оштрафован на две базовые величины (49 рублей) за то, что 28 сентябрь без согласования поставил 13 крестов вдоль дороги возле Куропат. "Минскоблдорстрой" посчитал такой поступок ни чем иным, как административным правонарушением согласно статье 18.35 КоАП (повреждение или загрязнение автомобильной дороги или иного дорожного сооружения). Кроме Рябцева, штрафы по этой статье получили еще несколько активистов.

Валерий Рябцев не согласился со штрафом и с помощью юристов Правозащитного центра "Весна" обжаловал его в суде. 20 декабря судья Центрального районного суда Минска Виктория Шабуня приняла решение в пользу активиста: постановление «Минскоблдорстроя» отменить, а дело направить на новое рассмотрение другим должностным лицом. В мотивировочной части решения Шабуня отметила, что должностное лицо, которое выносило постановление, в этом самом постановлении не указало обстоятельств правонарушения. То же самое касается и протокола, составленного на Рябцева, - там нет ни обстоятельств правонарушения, ни ссылок на норму закона, который нарушил активист. И из-за этих процессуальных нарушений судья приняла именно такое решение.

«Даже наш суд не захотел вносить раскол в общество в вопросе права граждан ставить кресты в Куропатах», - прокомментировал "Радыё Свабода" результат суда Валерий Рябцев.

Но ведь это не единственный штраф, который активист получил за установку крестов. В ноябре Административная комиссия при Минском райисполкоме признала Рябцева виновным в нарушение порядка или условий выполнения работ на историко-культурных ценностях (ст. 19.3 КоАП) и оштрафовала на 15 базовых (367,5 рублей). Это постановление будет обжаловано в суде 28 декабря в 10 утра.