Переговорный «турбийон» 27.12.2018, 10:51

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Как быть властям РФ?

Пошли невыплаты зарплаты. Не платят месяцами. Как живут люди? Ужас. Верный признак укрепления России. Испытания ее на прочность, пишет телеграм-канал «СерпомПо».

Спасибо Путину за это и его контрольному Роструду с товарищем Вуколовым во главе. Кстати, на сайте Роструда висит табло: «Защита прав работников и интересов работодателей». Труд защищай, про капитал не забывай! Буридановы ослы.

Сегодня в златоглавой Москве, в опасной близости, от Кремля и прочих институток государства, объявили голодовку пекари – работники «Яуза-хлеба». Они, как и голодавшие сотрудники хлебозавода «Черкизово», входят в холдинг «Настюша». Задолженность по зарплате – 15 млн.

А на «родине героя» - Путина, в городе революций, в Петрограде, заголодали работники метростроя, отказались покидать шахту строящегося метро «Театральная». Здесь денег не платят с сентября.

Как быть властям?

Есть идея переговорщика по таким вопросам. Нужно бы направить в Питер и Москву «сенатора» Клишаса. Он, вроде как, «парламентарий».

Вот пусть и идет в народ, нацепив пару «турбийонов» на запястье. Мужчина он серьезный, солидный, за словом в карман не лезет. Вот пусть и разрулит ситуацию. Пара «турбийонов» на благо Родины и вопрос решен – революции не будет. Один подарит питерским метростроевцам, другой – московским пекарям. Они продадут, выручат за каждый по 15-20 миллионов и пойдут довольные к новогоднему столу.

А Клишасу Путин подарит именной «турбийон» за такой героизм. Даже два или три «турбийона». У него их больше, чем у Клишаса. Отдаст и не заметит потери.