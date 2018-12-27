25-летний белорус стал победителем популярного украинского кулинарного шоу 2 27.12.2018, 10:56

За победу «МастерШеф» Иван Миланович получит $18 тысяч и поедет учиться в парижскую школу Le Cordon Bleu.

Победителем 8 сезона проекта «МастерШеф» на СТБ стал 25-летний белорус Иван Миланович. Последний выпуск кулинарного шоу вышел вечером 26 декабря, пишет kp.ua.

- Эти эмоции ни с чем не сравнить! Я работал над собой каждый день, бросил прежнюю жизнь, прилетел в новую страну за несколько тысяч километров, чтобы сегодня поднять кубок победителя! Это не просто победа - это начало новой главы моей жизни! Я нашел новое дело, от которого получаю безумный кайф, прошел новый путь, обрел новых друзей, любимого человека, дом! Хорошее завершение моего долгого поиска себя! — написал молодой человек в своем Инстаграм.

Иван Миланович обошел другую суперфиналистку, 51-летнюю Анжелу Липскую. Оба готовили в финале три авторских блюда: основное, закуску и десерт. Ваня, как опытный путешественник, в последнее время живший в теплых странах, выбрал марокканскую кухню. Анжела, несмотря на свое вегетарианство, готовила украинские блюда.

За победу в проекте Иван Миланович получит 500 тысяч гривен (39 тысяч белорусских рублей) и поедет учиться в парижскую школу Le Cordon Bleu. Однако, белорус уже заявил, что после этого хочет остаться в Киеве.