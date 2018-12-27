закрыть
27 декабря 2018, четверг, 12:01
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

25-летний белорус стал победителем популярного украинского кулинарного шоу

2
  • 27.12.2018, 10:56

За победу «МастерШеф» Иван Миланович получит $18 тысяч и поедет учиться в парижскую школу Le Cordon Bleu.

Победителем 8 сезона проекта «МастерШеф» на СТБ стал 25-летний белорус Иван Миланович. Последний выпуск кулинарного шоу вышел вечером 26 декабря, пишет kp.ua.

- Эти эмоции ни с чем не сравнить! Я работал над собой каждый день, бросил прежнюю жизнь, прилетел в новую страну за несколько тысяч километров, чтобы сегодня поднять кубок победителя! Это не просто победа - это начало новой главы моей жизни! Я нашел новое дело, от которого получаю безумный кайф, прошел новый путь, обрел новых друзей, любимого человека, дом! Хорошее завершение моего долгого поиска себя! — написал молодой человек в своем Инстаграм.

Иван Миланович обошел другую суперфиналистку, 51-летнюю Анжелу Липскую. Оба готовили в финале три авторских блюда: основное, закуску и десерт. Ваня, как опытный путешественник, в последнее время живший в теплых странах, выбрал марокканскую кухню. Анжела, несмотря на свое вегетарианство, готовила украинские блюда.

За победу в проекте Иван Миланович получит 500 тысяч гривен (39 тысяч белорусских рублей) и поедет учиться в парижскую школу Le Cordon Bleu. Однако, белорус уже заявил, что после этого хочет остаться в Киеве.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Самое простое, что я мог сделать в супер-финале - приготовить азиатское меню. И это было бы уже 30% успеха!😬😱💥 Но я не пришел на МастерШеф за легким путем.🤔 Я пришел работать над собой и над своими кулинарными способностями.💪🔥 . Поэтому сегодня я готовлю кардинально нетипичное для себя: кухню Марокко, которая завоевывает современный кулинарный мир.😬😬😬 . В этом меню весь я!😱 Необычные продукты, нестандартные соединения, риск, моё видение кухни!🔥🔥🔥 И неважно какой будет результат! Я не изменил себе! Авантюризм во всем! Just do it! . Пилю мозговую кость😂😂😂 . . . #МастерШеф #МастерШеф8 #МШ #МШ8 #СуперФинал #ИванМиланович #ВаняМиланович #Миланович #СТБ #МожливоВсе

Публикация от ИВАН МИЛАНОВИЧ • MILAN.I.M (@milan.i.m)


популярное за неделю

Мнение

Вечное Рождество
Вечное Рождество Виталий Портников
Беларусь на пороге большого вызова
Беларусь на пороге большого вызова Валерий Карбалевич
Лукашенко жил за счет иллюзии
Лукашенко жил за счет иллюзии Константин Скуратович
Площадь - есть!
Площадь - есть! Франак Вячорка