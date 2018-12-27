25-летний белорус стал победителем популярного украинского кулинарного шоу

25-летний белорус стал победителем популярного украинского кулинарного шоу2
- 27.12.2018, 10:56
За победу «МастерШеф» Иван Миланович получит $18 тысяч и поедет учиться в парижскую школу Le Cordon Bleu.
Победителем 8 сезона проекта «МастерШеф» на СТБ стал 25-летний белорус Иван Миланович. Последний выпуск кулинарного шоу вышел вечером 26 декабря, пишет kp.ua.
- Эти эмоции ни с чем не сравнить! Я работал над собой каждый день, бросил прежнюю жизнь, прилетел в новую страну за несколько тысяч километров, чтобы сегодня поднять кубок победителя! Это не просто победа - это начало новой главы моей жизни! Я нашел новое дело, от которого получаю безумный кайф, прошел новый путь, обрел новых друзей, любимого человека, дом! Хорошее завершение моего долгого поиска себя! — написал молодой человек в своем Инстаграм.
Иван Миланович обошел другую суперфиналистку, 51-летнюю Анжелу Липскую. Оба готовили в финале три авторских блюда: основное, закуску и десерт. Ваня, как опытный путешественник, в последнее время живший в теплых странах, выбрал марокканскую кухню. Анжела, несмотря на свое вегетарианство, готовила украинские блюда.
За победу в проекте Иван Миланович получит 500 тысяч гривен (39 тысяч белорусских рублей) и поедет учиться в парижскую школу Le Cordon Bleu. Однако, белорус уже заявил, что после этого хочет остаться в Киеве.
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Самое простое, что я мог сделать в супер-финале - приготовить азиатское меню. И это было бы уже 30% успеха!😬😱💥 Но я не пришел на МастерШеф за легким путем.🤔 Я пришел работать над собой и над своими кулинарными способностями.💪🔥 . Поэтому сегодня я готовлю кардинально нетипичное для себя: кухню Марокко, которая завоевывает современный кулинарный мир.😬😬😬 . В этом меню весь я!😱 Необычные продукты, нестандартные соединения, риск, моё видение кухни!🔥🔥🔥 И неважно какой будет результат! Я не изменил себе! Авантюризм во всем! Just do it! . Пилю мозговую кость😂😂😂 . . . #МастерШеф #МастерШеф8 #МШ #МШ8 #СуперФинал #ИванМиланович #ВаняМиланович #Миланович #СТБ #МожливоВсе