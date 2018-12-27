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Еврокомиссар: «Брекзит» может обернуться для Германии новыми расходами

  • 27.12.2018, 11:04

ЕС надеется на то, что парламент Великобритании проголосует за соглашение.

Комиссар ЕС по бюджету Гюнтер Эттингер (Günther Oettinger) предупредил о возможном дополнительном финансовом бремени для Германии, если Великобритания выйдет из Евросоюза без принятого соглашения. Если Лондон до конца финансового 2019 года не выполнит своих обязательств в качестве плательщика в бюджет Европейского Союза, это может в 2019 году повлечь за собой для Германии дополнительные платежи в размере нескольких сотен миллионов евро, заявил Эттингер в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke, опубликованном в четверг, 27 декабря, сообщает dw.com.

В то же время еврокомиссар, по собственным словам, не исключает, что парламент Великобритании все же одобрит соглашение о выходе страны из ЕС. "Это не совсем маловероятно, что британские парламентарии в январе все-таки проголосуют за договор", - заявил Эттингер. Он добавил, что "неупорядоченный" выход Великобритании из ЕС или идея нового референдума не найдут поддержки большинства.

По словам Гюнтера Эттингера, вероятность того, что Великобритания останется в Евросоюзе, за последние несколько месяцев незначительно увеличилась. "Тем не менее, я предполагаю, что в конце марта "Брекзит" произойдет", - подчеркнул Эттингер.


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