Лолита: Крым - это по-прежнему Украина 6 27.12.2018, 11:18

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Певица высказала свою позицию по отношению оккупированного полуострова.

Певица Лолита Милявская считает Крым частью Украины. Она рассказала об этом в интервью, опубликованном на YouTube-канале «Крючок TV», пишет lenta.ru.

Артистка поведала о том, как восприняла новость о закрытии ей въезда на Украину. По ее словам, для нее это стало неожиданностью. «Я не участвовала ни в одном политическом концерте», — подчеркнула Лолита.

Артистка добавила, что для «нее не существует политических игр». «Я не участвовала ни в одной акции государственной, не ездила вместе с президентом воспевать оду Крыму, не участвовала в выборной кампании», — отметила она.

«Я — гражданка России. Я въехала по своему паспорту на ту территорию, которую Россия сейчас считает своей. Для меня Крым — это по-прежнему Украина, в душе», — сказала певица.