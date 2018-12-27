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Андрей Капский: Есть планы как-то увязать бренд клуба с именем Анатолия Капского»

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  • 27.12.2018, 11:33

БАТЭ ждет ребрендинг?

Будущий председатель правления БАТЭ Андрей Капский рассказал о возможном ребрендинге клуба, пишет «Трибуна».

«Есть планы как-то увязать бренд клуба с именем Анатолия Анатольевича Капского. Какие-то вещи в части продвижения использовать, связанные с его именем. Потому что, это глыба клуба, это та стена, за которой мы все держались, за которой развивался этот клуб. Конечно же, было бы неправильно, если бы мы оставили его имя в стороне.

Это нормальная мировая практика. Думаю, мы в этом направлении будем двигаться, но пока что только планы», – приводит слова Капского «Белорусский футбол» со ссылкой на «Беларусь 5».


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