Экономист: Колебания курса рубля в 2019 году будут сильнее, чем в 2018-м Владимир Тарасов, «Белрынок»

27.12.2018, 11:55

На стоимость белорусской валюты повлияют многие факторы.

Правительство Беларуси заложило в бюджет курс доллара США на 2019 год на уровне 2,216 рублей за доллар, а глава Нацбанка пообещал повышенную волатильность рынка и справедливый курс на конец года. Что бы это значило?

Перед рождественскими праздниками белорусские финансовые ведомства порадовали жителей страны своими прогнозами в отношении динамики курса белорусского рубля на 2019 год, которые можно считать довольно оптимистическими.

Рост зарплаты замедлится, что для рубля хорошо

Как сообщили в Минфине, белорусский бюджет на 2019 год рассчитан, исходя из среднего курса доллара, равного 2,216 рублей за доллар. При этом курс доллара к российскому рублю должен оказаться на уровне 69 рублей. Исходя из текущего курса доллара на БВФБ можно ожидать, что на конец 2019 года курс достигнет примерно 2,3 рублей, то есть увеличится за год примерно на 8%. Это не так уж и много.

Кроме того, надо учитывать, что бюджет рассчитывался, исходя из консервативного сценария, в котором предполагается, что ВВП страны увеличится на 2,1%, а нефть на мировом рынке будет стоить 60 долларов за баррель. В то же время правительство РБ будет реализовывать другой сценарий, в рамках которого ВВП должен вырасти на 4%. Это означает, что и белорусский рубль может оказаться более крепким. Впрочем, в последние дни цены на нефть на мировом рынке упали намного ниже 60 долларов за баррель, что не сулит Беларуси ничего хорошего ввиду снижения выручки от экспорта нефтепродуктов. Консервативный сценарий может оказаться оптимистичным.

Следует учитывать, что новое правительство РБ смягчило свою бюджетную политику, увеличив заработную плату в бюджетной сфере и пенсии, но это произошло, в основном, в конце 2018 года, когда зарплата была подтянута к уровню 1 тыс. рублей. В 2019 году такие подвиги уже не планируются. Правительство собирается поднять среднюю заработную плату в бюджетной сфере в 2019 году всего на 70 рублей по сравнению с 2018 годом – до 810 рублей в месяц.

Таким образом, рост доходов населения в 2019 году окажется довольно умеренным и значительного дополнительного давления на курс рубля не окажет. Правда, еще не в полной мере проявились последствия увеличения зарплаты до 1 тыс. рублей, но они, судя по данным о покупке и продаже валюты населением за ноябрь, не катастрофичны. Население осталось чистым продавцом валюты, и такая ситуация, по-видимому, сохранится и в 2019 году. Дополнительные доходы, похоже, в значительной степени «съедены» инфляцией. По официальным данным статистики она низкая (5%), однако, не исключено, что для широких масс населения реальный рост цен намного выше официального. По крайней мере, тот набор повседневных товаров и услуг, которые приобретаю лично я, за год подорожал намного больше, процентов на 10-15%.

Чем бы это ни вызывалось, чистые продажи валюты населением сокращаются. В ноябре 2018 года физические лица продали банкам валюты в чистом выражении на 10,2 млн. долларов, что оказалось меньше, чем в ноябре 2017 года, на 54,7 млн. долларов. Если это сокращение вызвано ростом зарплат и изменением уровня доходов населения, то можно ожидать, что ежемесячные объемы продажи валюты населением в 2019 году будут ниже примерно на такую величину. То есть, за год чистые продажи сократятся примерно на 650 млн. долларов и составят примерно 0,5 млрд. долларов. Хуже, чем в 2018 году, но не катастрофа. Главное, что население, скорее всего, останется чистым продавцом валюты.

Отношение населения к иностранной валюте и белорусским рублям в последнее время меняются в сторону предпочтения валюты, но незначительно, поэтому каких-то негативных или положительных сюрпризов с данной стороны вряд ли можно ожидать (см. «Жители Беларуси сохранили привязанность к валюте и разочаровались в банках»).

Вместо девальвации будет постепенное ослабление рубля

Довольно жесткую денежную политику в 2019 году собирается проводить и Национальный банк. Впрочем, в самом банке ее считают нейтральной, о чем сообщил глава Нацбанка Павел Каллаур на пресс-конференции 20 декабря. Он рассказал, что в 2019 году ожидается довольно умеренный прирост широкой денежной массы – в пределах 9-12%.

Нацбанк в 2019 году ставит своей целью обеспечение ценовой и финансовой стабильности, к которой стабильность курса белорусского рубля не относится. Ставку рефинансирования Нацбанк на конец 2019 года планирует удержать в пределах 9-10% годовых, то есть по сравнению с текущим уровнем в 10% она снизится (если снизится) незначительно. Это значит, что особого роста темпов кредитования ожидать не стоит, то есть и дополнительное давление на курс рубля не возникнет.

Что касается курса белорусского рубля на конец 2019 года, то Павел Каллаур на пресс-конференции 20 декабря подчеркнул, что тот будет справедливым, но конкретную величину называть не стал. В то же время, он отметил, что существует значительный риск того, что в 2019 году Беларусь столкнется с импортом девальвационно-инфляционных процессов из России.

Павел Каллаур также сообщил, что сохранится механизм гибкого курсообразования, который позволяет оперативно реагировать на проявление внешних и внутренних шоков, избегая формирования девальвационного навеса, способного привести к резкому падению курса рубля. Это значит, что поддерживать курс рубля Нацбанк не собирается и рубль при неблагоприятных условиях обвалится постепенно, а не сразу. Павел Каллаур подчеркнул, что курс формируется под воздействием спроса и предложения на валюту. В этом и состоит рыночная справедливость.

Впрочем, ситуация не так проста, ведь Нацбанк скупает валюту на внутреннем рынке, то есть на самом деле он искусственно занижает курс рубля. Следовательно, просто снизив объемы приобретения валюты на внутреннем рынке, Нацбанк, в принципе, может поддержать курс рубля. Другое дело, что это не выгодно белорусским предприятиям, которым предпочтительнее слабый рубль. Да и Нацбанку это ни к чему, так как надо пополнять валютные резервы и погашать долги. Поэтому можно ожидать, что Нацбанк не откажется от скупки валюты.

Платежи по внешним долгам в 2019 году на курс белорусского рубля вряд ли окажут значительное влияние, так как 75% от суммы основного долга планируется рефинансировать. Особых проблем с этим возникнуть не должно, так как Россия обещала выделить средства для рефинансирования задолженности перед нею, а остальные средства могут быть получены посредством размещения облигаций на внутреннем и внешних рынках (китайском и российском). Правда, проценты при осуществлении таких заимствований могут не снизиться, а вырасти.

Что касается недолговых источников погашения государственной задолженности, то это покупка валюты Нацбанком на внутреннем рынке, а также поступление таможенных пошлин. Оба источника могут значительно оскудеть в 2019 году в связи со снижением цен на нефть и возможным очередным падением курса российского рубля против доллара и евро, то есть проблемы могут иметь место, но вряд ли они станут критичными, к тому же, Минфин и Нацбанк могут увеличить объемы новых заимствований сверх 75%.

Итоги встречи Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшейся 25 декабря в Кремле, можно рассматривать как неблагоприятные для Беларуси. Министр финансов и заместитель премьер-министра РФ Антон Силуанов перед этой встречей заявил, что в последнее время доверие к белорусской стороне потеряно. А ведь в начале переговоров Силуанов сидел рядом с Путиным, да и о результате переговоров прессе рассказывал тоже он. Похоже, что российское руководство все-таки решило добиться каких-то реальных уступок со стороны РБ в обмен на дополнительное финансирование. То есть проблему финансовых потерь РБ в полной мере решить не удастся. Это будет ухудшать финансовое состояние Беларуси, но постепенно, и в 2019 году серьезно не проявится. Хотя, конечно, белорусскому рублю это не пойдет на пользу.

Таким образом, особых внутренних причин для значительного ослабления курса белорусского рубля в 2019 году в случае сохранения цен на нефть на мировом рынке на уровне около 60 долларов за баррель не видно. Потенциал роста курса доллара за год составляет в этом случае около 10%. Но если нефть будет стоить, как сейчас, около 50 долларов за баррель, доллар подорожает в большей степени.

В любом случае, можно ожидать повышенной волатильности курса рубля, и его снижения против доллара и евро в случае нового обвала курса российского рубля, что вполне возможно. Получается, что для более точного прогнозирования курса белорусского рубля вначале надо оценить динамику курса российского рубля. Но это тема для другого прогноза.

Владимир Тарасов, «Белрынок»