Сеть озадачила новая «оптическая иллюзия»3
- 27.12.2018, 12:04
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Работа демонстрирует гранатовые зерна, из которых несколько штук являются настоящими, а другие — рисунком.
В Сети появилась новая "оптическая иллюзия" - композиция с настоящими и нарисованными гранатовыми зернами. Автор предлагает пользователями отличить одни от других, однако получается это лишь у некоторых, пишет korrespondent.net.
Автором работы является молодая турецкая художница Элиф Сахин, рисующая в стиле гиперреализма.
Свою новую "загадку" она опубликовала на Instagram-странице. А в конце она убрала карандашом настоящие гранатовые зерна, чтобы пользователи смогли увидеть, что является рисунком.
Многие не смогли отличить реальное и нарисованное и выразили восхищение работой художницы. "Это просто безумие! Потрясающая работа", - отметил один из пользователей с ником themanwhoknowstolittle.