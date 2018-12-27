закрыть
27 декабря 2018, четверг, 15:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Сеть озадачила новая «оптическая иллюзия»

3
  • 27.12.2018, 12:04
  • 2,420

Работа демонстрирует гранатовые зерна, из которых несколько штук являются настоящими, а другие — рисунком.

В Сети появилась новая "оптическая иллюзия" - композиция с настоящими и нарисованными гранатовыми зернами. Автор предлагает пользователями отличить одни от других, однако получается это лишь у некоторых, пишет korrespondent.net.

Автором работы является молодая турецкая художница Элиф Сахин, рисующая в стиле гиперреализма.

Свою новую "загадку" она опубликовала на Instagram-странице. А в конце она убрала карандашом настоящие гранатовые зерна, чтобы пользователи смогли увидеть, что является рисунком.

Многие не смогли отличить реальное и нарисованное и выразили восхищение работой художницы. "Это просто безумие! Потрясающая работа", - отметил один из пользователей с ником themanwhoknowstolittle.


популярное за неделю

Мнение

Вечное Рождество
Вечное Рождество Виталий Портников
Беларусь на пороге большого вызова
Беларусь на пороге большого вызова Валерий Карбалевич
Лукашенко жил за счет иллюзии
Лукашенко жил за счет иллюзии Константин Скуратович
Площадь - есть!
Площадь - есть! Франак Вячорка