За чем минчане стояли в очередях в этом году 1 27.12.2018, 12:20

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Что вызывало ажиотаж в 2018-ом.

В декабре СМИ писали о том, как пенсионеры «Беларуськалия» выстроились в огромную очередь за новогодними подарками. Поэтому tut.by решил вспомнить, в каких очередях и за чем в 2018 году стояли жители Минска.

За дешевыми квартирами

Несколько раз в этом году минчане создавали столпотворения за квартирами возле УКСов. Это происходило потому, что указанные застройщики трактуют закон так, что заявления принимаются по живой очереди.

Например, по такой схеме с ажиотажем продавали квартиры в Новинках от УКСа Центрального района. Цены были от 600 долларов за «квадрат», а жилье выставлялось партиями. Каждый раз число желающих превышало число квартир, в очереди возникали конфликты, да и вообще ситуация была напряженная. Все квартиры, конечно, продали, но недавно в дело вмешался Лукашенко. Он сказал, что около 60 квартир скупили «один или два курносых», и сейчас в деле разбирается КГБ.

Люди стояли в живой очереди и за квартирами, которые УКС Миноблисполкома строит в доме возле Академии наук. Помещения также реализовывали партиями, но по более рыночной цене — около 1200 долларов за «квадрат». Но и несмотря на это, люди стояли по ночам и отмечались в очереди. А в день продажи даже зажали и не пускали замгендиректора УКСа Миноблисполкома, который пробирался к двери. Они просто перепутали его с покупателем.

А осенью минчане вновь стали выстраиваться в очередь около УКСа Мингорисполкома за квартирами в монолитно-каркасном доме. На продажу тогда выставили 95 штук по 1000—1200 долларов за «квадрат».

Для заключения договоров милиционер впускал людей в управление только по пять человек. Некоторые стояли здесь сутками со своими стульями, а дело иногда доходило и до конфликтов.

За бесплатными хот-догами и шаурмой, а также дешевой пиццей

Акции на еду часто вызывают ажиотаж у минчан. Тому подтверждение — новость об открытии в марте шаурмичной на месте киоска «Хутка-Смачна», где весь день бесплатно раздавали шаурму.

На протяжении дня студенты выстраивались в очередь, а работники не успевали справляться с заказами.

Фастфуд привлекал молодежь и в августе, когда к рекламной кампании «А-Феста» подключили красный фудтрак, в котором раздавали бесплатные хот-доги и напитки. Машина перемещалась по разным точкам города, задерживаясь на одном месте не более 25 минут, а локацию заранее не анонсировали. О месте прибытия сообщали по факту в прямом эфире инстаграма, но и это не спасло от очередей.

На этой теме решила заработать внимание новая для Минска российская сеть «Додо пицца». В декабре она проводила акцию: маленькую «Пепперони» (25 сантиметров) продавали за 2 рубля 99 копеек при обычной цене 9 рублей 90 копеек.

Акция действовала только 18 часов и по одному адресу. Из заведения хвост очереди, которая состояла преимущественно из молодежи, растянулся до соседнего здания. Вечером продажи прекратили, а чуть позже акцию повторили по другому адресу, но она уже не была такой примечательной.

За международными билетами

В апреле компания Ecolines объявила акцию: билет на автобус можно купить в кассе со скидкой 50%. Акция действовала только с 13 и до 15 часов. Но уже в 11.30 стала образовываться очередь. И откуда столько людей оказалось в очереди посреди рабочего дня?

За помадами

В июле в ТЦ Galleria Minsk около магазина косметики MAC выстроилась огромная очередь из девушек, желающих бесплатно обменять любую старую помаду на новую.

В результате в выходной день толпы девушек к 10 утра уже были в магазине. Но очередь образовалась задолго до открытия ТЦ — самая первая девушка пришла к дверям торгового центра к пяти часам утра, следующие — к шести. Хвост очереди еще до старта акции стоял на улице.

Но не всем пришедшим досталась новая помада. Посетителей было слишком много, их запускали по несколько человек, так как магазин совсем небольшой. Акция длилась всего час.

В аквапарк

В конце июля синоптики обещали до +32 градусов. Так что, кроме магазина косметики, примерно в то же время минчане толпились около аквапарков.

В тот же «Дримлэнд» выстраивалась огромная очередь, а хвост толпы находился уже у остановки общественного транспорта. В «Лебяжьем» хоть и электронная очередь, но все же ждать приходилось долго — в аквапарк желали попасть около 900 человек.

В жаркий воскресный день 29 июля в «Дримлэнде» побывали 4943 гостя, в «Лебяжьем» — 5459.

В аквапарке «Лебяжий» рекорды посещаемости объясняли не только высокой температурой, но и пенными вечеринками, а еще — низкими ценами на билеты, которые начинали действовать после 16.00.

За скидкой на гаджеты в магазин Apple

В сентябре в минском торговом центре Green City открылся самый большой в Беларуси магазин Apple уровня Premium Reseller. В честь этого события покупателям предложили скидки до 50% на ряд гаджетов. Это вызвало ажиотаж: в очередь выстроились несколько сотен человек.

Хотя открытие нового i-Store было намечено на 12 часов, но уже в 9.25 в очереди перед ним стояли около 15 человек. К 12 часам очередь заняла большую часть первого этажа торгового центра.

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Кроме перечисленных в публикации, были еще и очереди, с которыми минчане сталкиваются каждый год: в туалеты и палатки с едой на фестивалях, на концерты, а также в «Букинист» на сдачу книг. Но они не обусловлены акциями или погодными условиями — зачастую это вопрос организации мероприятий.