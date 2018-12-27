Reuters: В США готовится запрет на покупку продукции ZTE и Huawei 6 27.12.2018, 12:32

2,060

Запрет может вступить в силу уже в начале 2019 года.

Американские компании могут лишиться возможности покупать телекоммуникационное оборудование Huawei и ZTE, сообщает Reuters со ссылкой источники, сообщает «Новое время».

По данным агентства, это предусматривает режим чрезвычайной ситуации, который президент США Дональд Трамп планирует ввести в январе 2019 года.

Собеседники рассказали Reuters, что запрет обозначен в исполнительном указе Трампа, который рассматривается уже более восьми месяцев. Впервые о нем сообщала газета The Wall Street Journal в мае.

В документе содержится предписание Министерству торговли запретить американским компаниям покупать оборудование у иностранных фирм, которые представляют "значительные риски для национальной безопасности". Исполнительный указ может быть выпущен на основании положений закона о чрезвычайных международных экономических действиях, согласно которому президент может вмешиваться в вопросы торговли в ответ на угрозы для США.

Напомним, в августе Трамп подписал указ, который на два года запрещает использование смартфонов китайских брендов в Белом доме и других правительственных учреждениях. Это было вызвано опасениями того, что использование аппаратного обеспечения от китайских компаний может быть угрозой нацбезопасности.