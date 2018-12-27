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В Минске троллейбус въехал в автобус

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  • 27.12.2018, 12:46
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Авария произошла на проспекте Жукова.

На проспекте Жукова троллейбус 10–го маршрута (бортовой номер 3451) врезался в автобус 107–го маршрута (регистрационный знак АВ 7266–7).

Авария случилась утром. Информации о пострадавших на данный момент нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщила БелТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского района Любовь Трепашко.

У троллейбуса разбито лобовое стекло и повреждена передняя маска корпуса, у автобуса разбито заднее стекло и помят кузов. К месту ДТП приехало несколько машин скорой помощи.


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