Минская елка попала в список лучших в Европе по версии Euronews 9 27.12.2018, 13:00

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Фото: Сергей Балай

Кроме нашей, в топе есть елки из Дортмунда, Берлина, Праги, Варшавы, Лондона.

Установка елки − это традиция не только семейная, но и городская. Каждый год страны негласно соревнуются, у кого на городской площади стоит самая красивая ёлка. Беларусь редко могла похвастаться действительно красивой новогодней площадью, но в этот раз ситуация другая − даже минчане не ноют, что всё плохо, а это уже показатель, пишет kyky.org. Euronews выбрал несколько лучших ёлок Европы, и туда попала минская − та, что возле Дворца спорта.

Кроме нашей, в топе есть ёлки из Дортмунда, Берлина, Праги, Варшавы, Лондона и других. Также там есть и афинская, на которую очень похожа наша новогодняя ёлка. Впрочем, автор концепции рассказал в интервью citydog.by, что искал идеи в интернете: «В Афинах была симметричная спиральная елка, а у меня – несимметричная. На каркас натягивается мишура и гибкий неон. Это выглядит очень эффектно и днем, и вечером».