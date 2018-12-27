закрыть
27 декабря 2018, четверг, 15:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Минская елка попала в список лучших в Европе по версии Euronews

9
  • 27.12.2018, 13:00
  • 3,896
Фото: Сергей Балай

Кроме нашей, в топе есть елки из Дортмунда, Берлина, Праги, Варшавы, Лондона.

Установка елки − это традиция не только семейная, но и городская. Каждый год страны негласно соревнуются, у кого на городской площади стоит самая красивая ёлка. Беларусь редко могла похвастаться действительно красивой новогодней площадью, но в этот раз ситуация другая − даже минчане не ноют, что всё плохо, а это уже показатель, пишет kyky.org. Euronews выбрал несколько лучших ёлок Европы, и туда попала минская − та, что возле Дворца спорта.

Кроме нашей, в топе есть ёлки из Дортмунда, Берлина, Праги, Варшавы, Лондона и других. Также там есть и афинская, на которую очень похожа наша новогодняя ёлка. Впрочем, автор концепции рассказал в интервью citydog.by, что искал идеи в интернете: «В Афинах была симметричная спиральная елка, а у меня – несимметричная. На каркас натягивается мишура и гибкий неон. Это выглядит очень эффектно и днем, и вечером».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

#елка

Публикация от Александр Жевняк (@aleksandr_zhevniak)

Осло, Норвегия

популярное за неделю

Мнение

Вечное Рождество
Вечное Рождество Виталий Портников
Беларусь на пороге большого вызова
Беларусь на пороге большого вызова Валерий Карбалевич
Лукашенко жил за счет иллюзии
Лукашенко жил за счет иллюзии Константин Скуратович
Площадь - есть!
Площадь - есть! Франак Вячорка