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Сергей Веремеенко: Все самое интересное у нас еще впереди

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  • 27.12.2018, 13:19
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Белорусы ощущают острую необходимость в переменах.

Об этом, подводя итоги 2018 года, в комментарии сайту Charter97.org заявил активист и предприниматель из Гродно Сергей Веремеенко:

- По моему мнению, наиболее значимое событие уходящего года – это юбилейная дата, 100-летие Белорусской Народной Республики.

Исходя из моих последних наблюдений за политическими кампаниями, белорусы начинают становиться гражданами, они понимают ситуацию и относятся к ней небезразлично. Примером могут послужить «выборы» различного уровня. Раньше это была, можно сказать, фига в кармане, а теперь мы наблюдаем конкретный бойкот «выборов».

Думаю, что тоже самое будет и на «выборах» в «палатку» и «президентских». Это в очередной раз подтвердит нелегитимность действующей власти.

По моим личным ощущениям, среди людей зреет настроенность на перемены. Практически каждый говорит сейчас про острую необходимость перемен в Беларуси.

Многие, к сожалению, просто уезжают из страны. Хотя стоит сказать, что среди моих знакомых много работников, которые ездят на заработки в Европу «сезонно» - на две-три недели. После же привозят в Беларусь деньги в валюте. Я считаю, что людей, которые привозят живую валюту и тратят здесь, можно назвать инвесторами. А власти же нашли для них другое определение - «тунеядцы».

Благодаря этим «перегибам» люди сами все поймут. Мне кажется, что самая большая ошибка властей – это то, что они записали в «тунеядцы» 500 тысяч белорусов!

В общем, все самое интересное у нас впереди. Все будет хорошо.

Я бы хотел пожелать белорусам отваги, смелости, солидарности. Здоровья, успехов, пусть у нас все получится! Мы люди трудолюбивые и нам просто не нужно мешать, а сейчас нам именно мешают. Все-таки мы способны преодолеть этот режим.

Хочется процитировать Папу Римского Яна Павла II: «Не бойтесь!».


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