Владимир Зеленский: Янукович предлагал мне $100 миллионов – я не согласился 2 27.12.2018, 13:28

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Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Беглый президент Украины пытался купить лояльность экс-главы телеканала «Интер».

Актер, сценарист, продюсер, художественный руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский сказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что у него было "несколько раундов разговора" с беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

"Я, наверное, знал Януковича больше, чем других президентов. Виктор Федорович пытался договориться со мной… [третий президент Украины] Виктор Ющенко просто обижался, и потом, они в тот период были увлечены дружбой с [лидером "Батьківщини"] Тимошенко Юлией Владимировной – я это так называю. А Виктор Федорович был уже в ореоле хозяина страны – в статусе, который он сам себе создал либо его окружение. И я даже не думаю, а знаю: со многими журналистами и телеканалами он, скажем так, договаривался, чтобы мы все были очень лояльны", – заявил он.

Зеленский рассказал, что однажды Янукович решил его споить и поговорить по душам.

"Я тогда "Интером" руководил – этим, собственно, была вызвана вся история. Я был топ-менеджером шести каналов во главе с телеканалом "Интер", генпродюсером. А я разделил информполитику и все остальное.

У меня постоянно были конфликты с новостями. Они мне говорили это не твой вопрос, а я спорил, потому что это составляет имидж. Мало того, люди получают от вас одну информацию, потом выходят другие продукты, но зрители с этой информацией дальше живут. Короче говоря, я понимаю, что с новостями у них была налаженная история, не налаженная – с "Кварталом", то есть оставался один человек", – отметил актер.

Он добавил, что Янукович предлагал ему "финансовые условия, переход на другие каналы".

На вопрос: "сколько именно денег экс-президент предлагал?" Зеленский ответил :"$100 миллионов".

"Конечно, я не согласился. Я же не больной на голову. И мы же о родителях разговор начинали. Если положить на весы эту сумму и все, что у меня есть, то перевешивает моя жизнь, моя репутация, семья", – подчеркнул Зеленский.