закрыть
27 декабря 2018, четверг, 15:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Владимир Зеленский: Янукович предлагал мне $100 миллионов – я не согласился

2
  • 27.12.2018, 13:28
  • 4,058
Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Беглый президент Украины пытался купить лояльность экс-главы телеканала «Интер».

Актер, сценарист, продюсер, художественный руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский сказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что у него было "несколько раундов разговора" с беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

"Я, наверное, знал Януковича больше, чем других президентов. Виктор Федорович пытался договориться со мной… [третий президент Украины] Виктор Ющенко просто обижался, и потом, они в тот период были увлечены дружбой с [лидером "Батьківщини"] Тимошенко Юлией Владимировной – я это так называю. А Виктор Федорович был уже в ореоле хозяина страны – в статусе, который он сам себе создал либо его окружение. И я даже не думаю, а знаю: со многими журналистами и телеканалами он, скажем так, договаривался, чтобы мы все были очень лояльны", – заявил он.

Зеленский рассказал, что однажды Янукович решил его споить и поговорить по душам.

"Я тогда "Интером" руководил – этим, собственно, была вызвана вся история. Я был топ-менеджером шести каналов во главе с телеканалом "Интер", генпродюсером. А я разделил информполитику и все остальное.

У меня постоянно были конфликты с новостями. Они мне говорили это не твой вопрос, а я спорил, потому что это составляет имидж. Мало того, люди получают от вас одну информацию, потом выходят другие продукты, но зрители с этой информацией дальше живут. Короче говоря, я понимаю, что с новостями у них была налаженная история, не налаженная – с "Кварталом", то есть оставался один человек", – отметил актер.

Он добавил, что Янукович предлагал ему "финансовые условия, переход на другие каналы".

На вопрос: "сколько именно денег экс-президент предлагал?" Зеленский ответил :"$100 миллионов".

"Конечно, я не согласился. Я же не больной на голову. И мы же о родителях разговор начинали. Если положить на весы эту сумму и все, что у меня есть, то перевешивает моя жизнь, моя репутация, семья", – подчеркнул Зеленский.


популярное за неделю

Мнение

Вечное Рождество
Вечное Рождество Виталий Портников
Беларусь на пороге большого вызова
Беларусь на пороге большого вызова Валерий Карбалевич
Лукашенко жил за счет иллюзии
Лукашенко жил за счет иллюзии Константин Скуратович
Площадь - есть!
Площадь - есть! Франак Вячорка