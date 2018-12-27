Кочанова подписала меморандум о сотрудничестве с администрацией Путина 16 27.12.2018, 13:50

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Встреча прошла в Кремле.

В Москве состоялась встреча руководителей администраций правителей России и Беларуси. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Наталья Кочанова и Антон Вайно подписали Меморандум о сотрудничестве между администрацией Путина и администрацией Лукашенко.

«Документ предусматривает активное взаимодействие по вопросам государственной службы и подготовки кадров, обмен опытом в области нормотворческой деятельности и юридической экспертизы, проведение консультаций в сфере информационно-коммуникационных технологий», — говорится в сообщении.

Также продолжается работа по формированию российско-белорусской рабочей группы, которая будет заниматься решением проблемных вопросов, связанных с «интеграцией» в рамках «союзного договора», сообщает ТАСС. О ее создании, напомним, договорились Лукашенко и Путин 25 декабря на встрече в Кремле.

Как сообщил глава Минэкономразвития России Максим Орешкин, план работы группы вскоре доложат президентам.

«Рабочая группа сейчас формируется. Она формируется исходя из положений «союзного договора», там целый набор направлений, — сказал Орешкин. — С белорусской стороны ее возглавит министр экономики».

Российский министр отметил, что контакты между правительствами РФ и Беларуси по задачам, стоящим перед рабочей группой, уже идут. «Сейчас как раз согласовываем конкретные графики, будем докладывать Путину и Лукашенко», — добавил он, не уточнив, когда именно доклад будет представлен.