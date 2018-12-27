Кочанова подписала меморандум о сотрудничестве с администрацией Путина

Кочанова подписала меморандум о сотрудничестве с администрацией Путина16
- 27.12.2018, 13:50
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Встреча прошла в Кремле.
В Москве состоялась встреча руководителей администраций правителей России и Беларуси. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Наталья Кочанова и Антон Вайно подписали Меморандум о сотрудничестве между администрацией Путина и администрацией Лукашенко.
«Документ предусматривает активное взаимодействие по вопросам государственной службы и подготовки кадров, обмен опытом в области нормотворческой деятельности и юридической экспертизы, проведение консультаций в сфере информационно-коммуникационных технологий», — говорится в сообщении.
Также продолжается работа по формированию российско-белорусской рабочей группы, которая будет заниматься решением проблемных вопросов, связанных с «интеграцией» в рамках «союзного договора», сообщает ТАСС. О ее создании, напомним, договорились Лукашенко и Путин 25 декабря на встрече в Кремле.
Как сообщил глава Минэкономразвития России Максим Орешкин, план работы группы вскоре доложат президентам.
«Рабочая группа сейчас формируется. Она формируется исходя из положений «союзного договора», там целый набор направлений, — сказал Орешкин. — С белорусской стороны ее возглавит министр экономики».
Российский министр отметил, что контакты между правительствами РФ и Беларуси по задачам, стоящим перед рабочей группой, уже идут. «Сейчас как раз согласовываем конкретные графики, будем докладывать Путину и Лукашенко», — добавил он, не уточнив, когда именно доклад будет представлен.