В Китае экс-начальника контрразведки осудили за коррупцию 4 27.12.2018, 13:56

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Фото: Reuters

Все имущество чиновника конфисковали.

В Китае к пожизненному заключению приговорен бывший глава службы контрразведки страны Ма Цзянь. Приговор по обвинению в коррупции вынес суд в городе Далянь, сообщает Радио Свобода.

Ма Цзянь с 2006 по 2015 годы занимал пост заместителя министра государственной безопасности Китая. Он руководил 8-м управлением министерства, ответственным за контрразведывательную деятельность. В 2015 году против него выдвинули обвинения во взяточничестве и коррупции, сняли с постов и исключили из компартии. Ма Цзянь признал вину и отказался от подачи апелляции. Все его имущество конфисковано.

Ранее за коррупцию был осужден еще ряд высокопоставленных сотрудников китайских спецслужб, в том числе бывший министр общественной безопасности Чжоу Юнкан, также приговоренный к пожизненному заключению.