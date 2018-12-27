Змитер Войтюшкевич и РСП презентовали колядную песню 1 27.12.2018, 14:01

Змитер Войтюшкевич

фото: facebook.com

Композиция получила название «Валёначак святога Мікалая».

Накануне праздничного концерта, который состоится 7 января в минском Дворце культуры имени Шарко, Змитер Войтюшкевич вместе с группой РСП презентовал новую рождественскую песню на стихи Владимира Некляева. Композиция получила название «Валёначак святога Мікалая», пишет nn.by.

«Каждый год мы с поэтом Владимиром Некляевым делаем музыкальный подарок нашим слушателям в виде рождественской песни. В этом году мне показалось, что она должна звучать с португальскими или кубинскими мотивами, в стиле сальса или фа́ду. Захотелось совместить свою серьезность с несколько юмористическим образом группы РСП, вот и получился такой дуэт», — рассказал Дмитрий Войтюшкевич.

Режиссер клипа — Сергей Торбик. Команда также благодарит Татьяне Синицвай за пространство для съемок.

Концерт 7 января под названием «На Каляды» продолжит традицию праздничных лирических мероприятий для всей семьи. В одном отделении прозвучат тематические праздничные композиции, во втором — лучшие песни из разных альбомов. На программу второго отделения может повлиять каждый слушатель, оставив заявки Войтюшкевичу в социальных сетях.