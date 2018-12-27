закрыть
27 декабря 2018, четверг, 15:19
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Змитер Войтюшкевич и РСП презентовали колядную песню

1
  • 27.12.2018, 14:01
Змитер Войтюшкевич
фото: facebook.com

Композиция получила название «Валёначак святога Мікалая».

Накануне праздничного концерта, который состоится 7 января в минском Дворце культуры имени Шарко, Змитер Войтюшкевич вместе с группой РСП презентовал новую рождественскую песню на стихи Владимира Некляева. Композиция получила название «Валёначак святога Мікалая», пишет nn.by.

«Каждый год мы с поэтом Владимиром Некляевым делаем музыкальный подарок нашим слушателям в виде рождественской песни. В этом году мне показалось, что она должна звучать с португальскими или кубинскими мотивами, в стиле сальса или фа́ду. Захотелось совместить свою серьезность с несколько юмористическим образом группы РСП, вот и получился такой дуэт», — рассказал Дмитрий Войтюшкевич.

Режиссер клипа — Сергей Торбик. Команда также благодарит Татьяне Синицвай за пространство для съемок.

Концерт 7 января под названием «На Каляды» продолжит традицию праздничных лирических мероприятий для всей семьи. В одном отделении прозвучат тематические праздничные композиции, во втором — лучшие песни из разных альбомов. На программу второго отделения может повлиять каждый слушатель, оставив заявки Войтюшкевичу в социальных сетях.


популярное за неделю

Мнение

Вечное Рождество
Вечное Рождество Виталий Портников
Беларусь на пороге большого вызова
Беларусь на пороге большого вызова Валерий Карбалевич
Лукашенко жил за счет иллюзии
Лукашенко жил за счет иллюзии Константин Скуратович
Площадь - есть!
Площадь - есть! Франак Вячорка