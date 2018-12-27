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Новогодняя подборка фильмов для праздничного настроения

  • 27.12.2018, 14:09

Фильмы подарят приятные новогодние эмоции и ощущение, что чудо где-то рядом.

Новый год – это не только подарки, застолья и елка. В первую очередь это праздничное настроение. «Брестская газета» подобрала для вас фильмы, которые подарят вам приятные новогодние эмоции и ощущение, что чудо где-то рядом. Запасайтесь мандаринками, кутайтесь в теплый плед, делайте горячий чай с печеньками и заряжайтесь праздничным настроением. Приятного просмотра!

«Интуиция» (2001 г.)

Это фильм, который вызывает исключительно положительные впечатления. Он ненавязчивый, с хорошей картинкой и уместными шутками, новогодним настроением, от которого мурашки по коже. Сразу хочется обнять и прижаться к любимому человеку, а если такого нет, представить с ним встречу, точь-в-точь как у главных героев.

«С Новым годом, мамы!» (2011 г.)

Смешной и трогательный, о самом важном. Фильм состоит из 5 новелл о взаимоотношениях мамы и ребенка, двух самых близких людей на свете. Ведь что бы ни происходило с нами, мама всегда остается тем человеком, который будет любить нас всегда, несмотря ни на что.

«Гарри Поттер и философский камень» (2001 г.)

Добрая кинокартина от Криса Коламбуса, с превосходным актерским составом, яркими декорациями и костюмами, чарующим саундтреком и атмосферой волшебства. История юного волшебника совсем не про Рождество, но, возможно, все дело в атмосфере чудес и имбирном эле. В любом случае пройтись по таинственным коридорам Хогвартса, надев мантию-невидимку, и взмахом волшебной палочки наколдовать себе гору сладостей порой очень хочется.

«Отпуск по обмену» (2006 г.)

Фильм очень уютный. Он нам напоминает, что перемены в жизни порой идут нам на пользу, особенно если наша жизнь – это дела и работа. Возможно, стоит однажды отключить телефон и рвануть куда-нибудь подальше, навстречу приключениям.

«Елки» (2010 – 2017 гг.)

Кинокартина, безусловно, привлекает внимание своим разнообразием. Это истории множества разных людей, со своими проблемами и делами, но их объединяет Новый год. Этот фильм учит бороться за мечту, а не сидеть на месте. Говорит о том, что никогда не поздно все исправить. И, конечно, он о любви, счастье и исполнении желаний.

«Рождественская история» (2009 г.)

Этот фильм переполнен духом Рождества с привкусом сказки. История о финансисте-скряге, злом и разочарованном в этом мире человеке, к которому все еще может вернуться любовь к людям и волшебному празднику Рождества.

«Полярный экспресс» (2004 г.)

Главный герой картины утратил веру в Санту и хочет получить доказательства существования волшебника. В канун Рождества у дома мальчика останавливается волшебный поезд, который едет на Северный полюс, – «Полярный экспресс». С этого и начинаются незабываемые приключения. Картина просто пропитана рождественской атмосферой.


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