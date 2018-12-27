«Царь-Фейк» и храм цвета хаки 1 27.12.2018, 14:25

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Блогосфера отреагировала на запуск российской ракеты «Авангард».

"Подарком стране к Новому году" назвал запуск ракеты "Авангард" Владимир Путин. Однако комментаторы в блогосфере придерживаются иного мнения: параметры ракеты невозможны с точки зрения физики и теплотехники. Прочие новости — о строительстве храма со ступеньками из бронетехники рейха, о календаре, где живые российские солдаты названы "подснежниками", — расцениваются исключительно как пропагандистское безумие, пишет kasparov.ru.

Егор Ершов:

"Отливать нечто из неприятельских пушек — общемировая практика. Вот только железо врага положено плавить, пока горячо. Отлили после победы триумфальную арку — значит триумфальная арка. А отправили в музей — значит, в музей. А пускать музейные "Тигры" и "Пантеры" на ступени храма цвета хаки 70 с лишним лет спустя — это как-то не по-людски. Они бы ещё добавили туда для полноты картины наполеоновских штыков и мамаевых сабель.

А вообще храм цвета хаки, видимо, станет памятником русско-имперскому советскому православию, которое прежде всего имперское и советское, очень условно русское и так, немножко православие. Ещё и с военных поборы на это чудо природы дерут.

ЗЫ Лучшая шутка насчёт сей великой стройки, которую слышал: храм потому строят цвета хаки, чтоб Господь не увидел)".

Евгений Смирнов:

"Похоже, что мошна изрядно прохудилась!

Знаем-знаем, как переплавлять будут!

Уникальную технику продадут западным коллекционерам.

Денежки распределят по карманам.

А на переплавку пустят свою технику 60-х прошлого века, стоящую на консервации.

Поди потом разбирайся из какой брони ступени были сделаны".

"Кстати, мне тут подсказали, что сама идея позаимствована из Game of Thrones. Это тоже многое объясняет", — пишет Борис Локшин.

Егор Седов:

"Итак, храм со ступенями из германской бронетехники — это камлание. И мы-то можем в эти их камлания не верить — главное, что верят ОНИ. (ОНИ вообще во многое верят. После того, как Патрушев повторил вслед за пропагандонами историю о том, как Мадлен Олбрайт ДУМАЛА про несправедливость владения Россией богатствами Сибири, я не удивлюсь ничему).

И вот это камлание — как минимум, вызывает вопросы. Это — совсем не бронза для Креста Виктории. И совсем непохоже на Спасо-Преображенский собор в Петербурге (там — всего лишь ограда из османских пушек, которые более не стреляют). Это — нечто новенькое: путь к спасению по ступенькам из техники рейха... Не знаю, не знаю — это таки реально антинацистский символ — или совсем наоборот? К какому эгрегору они обращаются? Календарь минобороны в самом деле просто издевательский. Причем, еще вопрос — а над кем?

Вот некий московский комсомолец П.Гусев утверждает, что это — такой "здоровый армейский юмор". А у меня вот вопрос: называть собственных, еще вполне живых, судя по фото, солдат "подснежниками" — это действительно здоровый армейский юмор? Или все же не очень здоровый?"

"Я даже трушу представить, ребята, как будет выглядеть божество, которому они там собрались поклоняться. Все мерещится какая-то помесь Вицлипуцли с Чужим", — пишет Татьяна Мэй.

Telegram-канал "СерпомПо":

"Отличный подарок к Новому году"

Путин поздравил россиян с "замечательным, отличным подарком к Новому году". Речь о чудо-оружии — ракете "Авангард", которая прорывает любые ПРО. А нам казалось, что это был подарок к президентским выборам в марте.

Путин, 1 марта 2018, Послание Федеральному Собранию:

...уверяю вас, всё это есть в наличии и хорошо работает. Более того, предприятия промышленности России приступили к серийному производству этой системы — этого ещё одного нового вида стратегического оружия России. Мы назвали его "Авангард".

Путин, 26 декабря 2018:

...гиперзвуковая система "Авангард", планирующий блок. По моему поручению предприятия промышленности и Министерство обороны подготовили и провели завершающее испытание этой системы. Оно только что завершилось полным успехом. Подтверждены все тактико-технические данные. Испытание прошло, повторяю, успешно.

Новогодние подарки из России. Президент рекламирует "Авангард", уверяя, что это "замечательный, отличный подарок стране к Новому году". Минобороны РФ выпускает бодрящий календарь, который "The Daily Mail" назвала "жутким рождественским поздравлением Путина".

Не бойтесь, успокаивает нервных британцев главред "МК" Павел Гусев, член Общественного совета при Минобороны, это "нормальный армейский юмор".

Судя по тому, что лучший подарок нищающим россиянам от президента — это ядерная ракета, другого юмора уже не будет.

СерпомПо знает, чем можно дополнить календарь от Минобороны — цитатником Путина. И это будет лучший новогодний набор-2019. Начать рассылку можно с посольств. В первую очередь, конечно, с британского".

Эль Мюрид:

"Сегодняшняя новость номер один — это подарок, который сделал народу России ее президент: ракета "Авангард" со скоростью в 20 Махов. Супостат трепещет, народ ликует, подтягивая спадающие штаны.

Про 20 Махов — не шутка, эта немыслимая цифирь прошла по всем официальным сообщениям: "...Оружие представляет собой крылатый блок, который, стартуя с помощью баллистической ракеты, идет к цели в плотных слоях атмосферы со скоростью, превышающей скорость звука примерно в 20 раз..." Там на самом деле и помимо Махов вопросов не счесть, но они просто бросаются в глаза сразу.

...Учитывая, что законы физики и теплотехники здесь явно лишние, остается предположить, что по всей видимости, что-то сегодня точно взлетало. Возможно, даже куда-то долетело. Но все остальные подробности выглядят слишком фантастически, чтобы бросать чепчики вверх.

Вывод из сказанного прост. Фуфло. Что еще можно ждать от Путина-то? (Извините за мой французский.) Штаты на днях испытали что-то свое гиперзвуковое — прошла команда продемонстрировать наше достижение. Ну вот и продемонстрировали. Что нашли, то и продемонстрировали. Остальное радостно нарисовала пропаганда. Картинка — наше всё".

Леонид Гозман:

"Дурак отличается от умного, в частности тем, что в изменившейся ситуации дурак продолжает вести себя по-прежнему, изменения игнорируя.

Гитлеровские знамена к подножью Мавзолея на Параде Победы, при всем моем резко негативном отношении и к тому, кто в Мавзолее лежит, и к тому и к тем, кто стоял на его трибуне, было великолепной идеей. До сих пор смотрится!

А переплавлять через три четверти века после войны по приказу Шойгу немецкую трофейную технику на ступени храма Министерства обороны — идиотизм и средневековье. Чтобы это решение выглядело логичным и завершенным, Шойгу и его заместители на каждый юбилей победы и на 23 февраля должны, нарядившись в перья, прыгать вокруг храма, бить в бубны и прилюдно съедать военного атташе Германии. Выделив на это, разумеется, соответствующий бюджет".

Борис Панасенко:

"Да кто проверит? Принесут железяку, назовут её Krupp и все дела. Хотя есть и другая идея, более радикальная. Тигры и Фердинанды делали на заводе Фердинанда Порше. Думаю, найдётся немало истинных патриотов, готовых пожертвовать свои Маканы и Кайены на богоугодное дело".

Иван Курилла:

"Впрочем, РПЦ в строительстве военного храма не видит ничего дурного. На закладке первого камня был Патриарх Кирилл. Он же и осветил военный собор".

Так и пишут, мол "осветил" (может, оно и вернее?).

А еще там я среди комментирующих.

"Я все-таки привык думать, что государство от церкви отделено. И главных храмов вооруженных сил [быть не должно]. Это что-то из периода, когда государство и церковь были едины. Как раз что-то из 19 века".

Ева Канторович:

"Шойгу заявил о превосходстве армии России над всеми армиями в мире. Корреспонденты, что брали у него интервью все записали правильно, но ошиблись в одном слове. Просто забыли его записать по ошибке.

Я в целом поддерживаю это заявление Шойгу и также считаю, что российская армия имеющая грозный морской флот в виде авианосца "Кузи",целых два Ту-160 выпуска 1972-го года способных самостоятельно и без поломок слетать за неким грузом в Венесуэлу и несколько тысяч танков Т-72, выпуска СССР, превосходит все остальные армии мира — в цирке".

Евгений Шестаков:

"Шойгу сказало, что ступени храма вооруженных сил будут отлиты из трофейной немецкой техники. Из танков, надо полагать. Которых СССР потерял в войне втрое больше, чем Германия...

А выпившее Шойгу еще круче трезвого. "Мы вышли в целом по показателям современности на 61,5%. Такой уровень современности не свойственен или не присутствует ни в одной из армий мира на сегодняшний день", — сказал министр обороны, не поперхнувшись.

США построили более 500 серийных истребителей 5-го поколения. Россия примерно 0. У США 11 атомных авианосцев, у России примерно 1 неатомный недоавианосец в глубокой эксплуатационной коме. У США в строю 16 атомных ударных подводных лодок 4-го поколения, у России примерно 1. Новейшие российские баллистические ракеты морского базирования Р-30 Булава по всем параметрам уступают американским UGM-133A Трайдент II(D5), принятым на вооружение еще в 1990-м году. Про беспилотники лучше вообще молчать, тихо играя двумя пальчиками Шопена. И одним пальчиком показывая детям на Шойгу: дети, отрыжка иногда похожа на речь, не спутайте".

Иван Н. Иванов:

"Ступени "главного храма российской армии" будут отлиты из трофейной бронетехники вермахта, объявил фельдмаршал Шойгу. "Каждый квадратный метр храма должен быть символичным".

Говорят, в фундаменте храма будут кости гитлеровцев, а в алтарь вмонтируют части черепа Гитлера. А Памятник Неизвестному Ихтамнету перед храмом отольют из обломков сбитого на Донбассе Боинга".

Наталья Серкова:

"Еще кто рисует ракеты, подсовывает сцены из фильмов вместо реальных главнокомандущему, теряет самолет с ансамблем в Сочи, док в Мурманске (о "Кузе") — и остается на службе? Самый современный министр!!!"

Леонид Лялин:

"Американские ковбои

роняют скальпы на бегу

страшней индейцев всех тувинец

шойгу"