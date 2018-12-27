закрыть
27 декабря 2018, четверг, 15:19
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

В Дзержинске трое мужчин напали на сотрудника ГАИ

  • 27.12.2018, 14:30
  • 1,667

Они задержаны.

Несколько дней назад в Дзержинский РОВД поступило сообщение от женщины о том, что во дворе дома №6 по ул. Пераможцев в Дзержинске стоит подозрительный автомобиль с номерами Брестского региона. В машине находились трое мужчин, поведение которых показалось звонившей подозрительным. Для проверки информации на место был направлен инспектор ДПС ОГАИ. Подробности дальнейших событий описывает пресс-служба УВД Минского облисполкома, пишет onliner.by.

Сотрудник милиции подошел к машине, попросил документы для проверки и поинтересовался, с какой целью здесь находятся данные граждане. В ответ 30-летний владелец машины (минчанин), который явно находился в состоянии алкогольного опьянения, стал выражаться в адрес инспектора грубой нецензурной бранью, после чего схватил милиционера за форменную одежду (в результате оторвав погон на куртке). Сотрудник РОВД скрутил дебошира, но в этот момент в конфликт ввязались двое других находившихся в машине мужчин: 30-летний мужчина, проживающий в доме, возле которого была припаркована машина, и 24-летний житель агрогородка Негорелое. Двое мужчин набросились на милиционера и нанесли ему два удара в лицо.

Инспектор ГАИ успел сообщить о происшествии коллегам, и на место тут же выехала подмога — сотрудники Департамента охраны и ГАИ. Всех троих задержали. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 364 УК (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). В причинах такого поведения ранее не судимых и не имевших серьезных проблем с законом молодых людей сейчас разбирается следствие. Вполне вероятно, что неадекватная реакция стала следствием неумеренного употребления спиртного.


популярное за неделю

Мнение

Вечное Рождество
Вечное Рождество Виталий Портников
Беларусь на пороге большого вызова
Беларусь на пороге большого вызова Валерий Карбалевич
Лукашенко жил за счет иллюзии
Лукашенко жил за счет иллюзии Константин Скуратович
Площадь - есть!
Площадь - есть! Франак Вячорка