В Дзержинске трое мужчин напали на сотрудника ГАИ 27.12.2018, 14:30

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Они задержаны.

Несколько дней назад в Дзержинский РОВД поступило сообщение от женщины о том, что во дворе дома №6 по ул. Пераможцев в Дзержинске стоит подозрительный автомобиль с номерами Брестского региона. В машине находились трое мужчин, поведение которых показалось звонившей подозрительным. Для проверки информации на место был направлен инспектор ДПС ОГАИ. Подробности дальнейших событий описывает пресс-служба УВД Минского облисполкома, пишет onliner.by.

Сотрудник милиции подошел к машине, попросил документы для проверки и поинтересовался, с какой целью здесь находятся данные граждане. В ответ 30-летний владелец машины (минчанин), который явно находился в состоянии алкогольного опьянения, стал выражаться в адрес инспектора грубой нецензурной бранью, после чего схватил милиционера за форменную одежду (в результате оторвав погон на куртке). Сотрудник РОВД скрутил дебошира, но в этот момент в конфликт ввязались двое других находившихся в машине мужчин: 30-летний мужчина, проживающий в доме, возле которого была припаркована машина, и 24-летний житель агрогородка Негорелое. Двое мужчин набросились на милиционера и нанесли ему два удара в лицо.

Инспектор ГАИ успел сообщить о происшествии коллегам, и на место тут же выехала подмога — сотрудники Департамента охраны и ГАИ. Всех троих задержали. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 364 УК (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). В причинах такого поведения ранее не судимых и не имевших серьезных проблем с законом молодых людей сейчас разбирается следствие. Вполне вероятно, что неадекватная реакция стала следствием неумеренного употребления спиртного.