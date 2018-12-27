Apple будет собирать последние модели iPhone в Индии 27.12.2018, 15:09

Производство разместили в штате Тамилнад.

Компания Apple начнет сборку моделей iPhone X в Индии силами местного подразделения тайваньского концерна Foxconn, крупнейшего сборщика «яблочных» смартфонов. Об этом сообщают источники Reuters. По его словам, iPhone X, XS, XS Max и XR будут собирать на заводе в городе Шриперамбудур в южном штате Тамилнад, сообщает РБК.

Первым о начале сборки iPhone в Индии с начала 2019 года сообщало издание The Hindu, вопрос обсуждался 25 декабря на заседании кабинета министров страны. При этом в правительстве не указывали, какие именно модели смартфонов будут собираться на индийской территории. В беседе с Reuters министр промышленности Тамилнада рассказал об инвестициях Foxconn на $356 млн для расширения завода в штате и создания до 25 тыс. новых рабочих мест.

До сих пор Apple производила в Индии только iPhone SE и 6S. Производство SE стартовало в мае 2017 года, тогда американская компания выпустила первую тестовую партию смартфонов, произведенных на заводе тайваньской корпорации Wistron Corp. в южном штате Карнатака.

Летом 2018 года Apple начала производство iPhone 6S на заводе в городе Бангалор в штате Карнатака также на заводе Wistron, передавало издание The Economic Times. Для этого, по данным газеты, на фабрике создали новую сборочную линию. Представитель Apple отмечал, что собранные в Индии SE и 6S продаются только на территории этой страны.

Reuters обращает внимание, что продажи Apple в Индии до недавнего времени были сосредоточены на бюджетных моделях iPhone — например, в прошлом году более половины объема продаж компании пришлись на модели, выпущенные до выхода iPhone 8.