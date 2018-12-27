США построят две военные базы у сирийской границы 2 27.12.2018, 15:29

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Американские базы будут располагаться вдоль реки Евфрат.

США намерены построить две новые военные базы в Ираке, недалеко от границы с Сирией, заявил член местного совета иракской провинции Анбар Фархан Дулейми.

В комментарии агентству Анадолу он рассказал, что американские базы будут расположены в стратегически важных точках в 100 км от сирийской границы вдоль реки Евфрат, пишет «Новое время».

По его словам, американская сторона планирует построить одну базу к северу от населенного пункта Ар-Румана в районе Эль-Каим, а вторую - к востоку от района Эр-Рутба в провинции Анбар.

Провинция Анбар, где будут построены американские база, граничит с Сирией, Иорданией и Саудовской Аравией. Через нее проходят важные транспортные артерии.

Ирак и США официально не комментировали вопрос строительства новых американских баз в регионе.

В Ираке находятся около 5 200 американских военнослужащих.

Напомним, что США объявили о выводе американских войск из Сирии. Президент Дональд Трамп аргументировал это решение победой США над боевиками террористической организации Исламское государство в Сирии.

Он заявил, что Турция и другие страны на Ближнем Востоке способны противостоять остаткам ИГИЛ в Сирии без поддержки американской стороны.

Против решения Трампа выступили министр обороны США Джеймс Мэттис и спецпредставитель США в международной коалиции по борьбе с ИГИЛ Бретт Макгурк. Они объявили об отставке.

Численность контингента США в Сирии составляет около двух тысяч военнослужащих.