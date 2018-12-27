Горбачев: Беларусь - страна для жизни, но не всех 2 27.12.2018, 15:44

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Виктор Горбачев

Фото: Facebook

Изменения в стране зависят от нашей с вами солидарности.

Известный предприниматель Виктор Горбачев специально для «Cалiдарнасцi» сделал прогноз на будущий год и рассказал, чем он будет лучше ушедшего.

Не поверите, но! Год приходящий будет «лучше», чем ушедший. Мы перебороли 2018 год и вваливаемся в 2019-й. И как бы кому ни хотелось, мы есть! Мы – читатели независимых сайтов, и сами эти же независимые сайты. Это ли не плюс ушедшего? Нас давили. Журналистов, сайты, порталы и прочие информационные объекты и личности. Штрафы, аресты, обыски и другие попытки сломить и на свою сторону перетянуть. А всё-таки — не смогли.

Так что в 2019 году информация будет и дальше поступать в наши умы. 21 век на дворе, однако. Главное, переваривайте её правильно. Без преувеличения и великих ожиданий. Не пытайтесь читать по утрам «советских» газет и смотреть такие же ТВ-каналы. Берегите себя.

Ну, а если они вам говорят о том, что средняя заработная плата в следующем году будет выше, чем сейчас, то не обольщайтесь. Думаю, не переплюнет она желаемые 500 условных. Это цифра — как прокажённая. У большинства, точно не переплюнет. С какой это стати-то? Экономическая ситуация в стране не взлетит сама по себе. Выжали всё уже, как из лимона. И будут выжимать. Со всех сусек и заначек. Ваших и наших.

Вы думаете при падении цены на нефть начнут падать и цены на бензин в нашей стране? Я огорчу вас. Даже если нефть будет стоить 1 доллар, в следующем году мы увидим рост цен на топливо. Почему? Потому что они так хотят, а мы молчим.

Нам будут говорить про общую годовую инфляцию в следующем году не более чем в 5% за весь год, а в реальности будет в разы выше. Потому что. Они ведь по-другому уже не могут и не хотят. Это называется стабильностью.

Из аптек будут исчезать импортные лекарства, так как на их место должны взойти местные заменители. Понимаете, заменители. И люди будут разными путями доставать необходимое за пределами страны. Ибо жить хочется.

Крупный, придворный и подконтрольный, бизнес будет успешно развиваться и дальше, путём поглощения сегмента мелкого. Значит, в следующем году мы не увидим роста численности малого предпринимательства. Тот будет тихим сапом передвигаться за пределы своей страны. И будет соответственно отъезд граждан из страны. С принятием вида на жительство в других, более стабильных странах. Думаю, лидером будет Польша и, как ни странно, Украина.

Умная и проворная молодёжь будет заметать за собой следы, совершая «побег из Шоушенка». Число «тунеядцев» тоже будет расти. И все указы, декреты, постановления и прочие пугающие и устрашающие бумаги по борьбе с ними, не будут иметь нужного результата. Чем они обернутся – посмотрим на улице по весне.

Ах, и ещё по предпринимательству. Широким шагом и с успехом будут продвигаться по стране «среднеазиатские» магазины. Значит так кому-то надо. Деньги не пахнут.

Летом Минск будет гулять. Миру покажут, как мы живём. За счёт граждан страны проведут Европейские спортивные игры. Деньги вбухают хорошие. На выходе результат для нас будет совсем не тот, о котором мечтают. После всего этого начнут лететь головы и расти цены. На всё. За красоту надо всегда потом платить.

Осенью свершится «великое» событие — перепись населения. Нас станет ещё меньше по численности. И не важно, какой процент примет в ней участие (думаю, он будет не тот, о котором нам скажут), — но всё представят в красивом цвете. Как всегда.

И ещё: состав ЦИК к этому моменту претерпит изменения. Пару человек обновят. Да-да. Это жизнь.

А ещё осенью запустят АЭС. Ближе к зиме. Первый блок. Не думаю, что перенесут в очередной раз. Нет, всякое может быть, но властям нужно срочно показать «успех» своего длительного правления. Если думаете, что тут же упадёт цена за оплату электроэнергии, то и тут пролёт. Ни на копейку.

Борьба с коррупцией будет набирать обороты и станет одним из элементов в предстоящей избирательной кампании. Будут высасывать из пальца всё и всех. Садить и выпускать. Абы показать.

Всё чаще и чаще будем слышать со всех сторон: ах, «выборы», «выборы»! Все на «выборы»! И лозунг «Беларусь — страна для жизни» станет уже не главным. Он себя изжил и не оправдал. Ибо смешон. Страна для жизни, но не всех. Попытаются давить на патриотизм, создавая конфликтные ситуации внутри и за пределами. И все свои просчёты и дальнейшие провалы списывать на «врагов», внутренних и внешних.

И да, это совсем не мрачная картина. Это наша обычная жизнь. Мы это заслужили. Так что, нам и карабкаться по этим рифам к светлому будущему.

С Новым всех! Старый себя не оправдал.

Главное, здоровья, и берегите себя и своих родных. Но даже в Год свиньи не стоит ею становиться. Будем людьми, и всё у нас получится. Помните про солидарность — только с нею можно будет вершить нужные, важные и полезные дела. И терпение, как элемент успеха, не отменяется. Вот только тогда Беларусь будет страной для жизни всех. Именно всех.

И да, этот Новый год будет все еще с турникетами. С металлоискателями, с людьми в погонах и без. Вы обнаружите их, даже если вздумаете посетить ёлочку на центральной площади. А, вот уже 2020 год? Тут всё зависит от нас и солидарности. Удачи!