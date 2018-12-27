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Нардеп Украины: Вакарчук и Зеленский спокойненько могут пойти в политику

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  • 27.12.2018, 15:46
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Но станут ли они настоящими политиками – все будет зависеть от них.

Да, так вот что я хотел написать о Зеленском и Вакарчуке.

Даже не о них лично, а о политике и искусстве. Знаете, и то, и то очень между собой похоже. Это не просто работа с 9 до 18. Это образ жизни, это состояние души и образ мышления. И даже там и там нужен талант, пишет внефракционный народный депутат Верховной Рады Украины, заместитель главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Виктор Чумак в "Фейсбуке".

И там, и там этим невозможно заниматься на полставки. И там, и там ты под софитами. И там, и там тебя любят, ненавидят, завидуют, роются в твоем исподнем, смеются и превозносят одновременно. Этому процессу надо отдаваться полностью и без остатка.

Но таланты в искусстве и политический – разные по своей природе. Это два разных стержня – творческий, нервный, импульсивный с одной стороны и жесткий, прагматичный и целенаправленный – с другой.

Это совершенно разные моральные планки. "Грязное белье" артиста иногда добавляет ему шарма, заинтересованности и любви. "Грязное белье" политика почти всегда добавляет к нему ненависти и может стоить карьеры.

Это совершенно два разных уровня ответственности. Если за твою ошибку на сцене ты отвечаешь только перед коллегами и зрителями, то в политике она может стоить жизни странам и народам.

К чему это я. Я абсолютно уверен, что те же Вакарчук и Зеленский спокойненько могут пойти в политику. И даже будут там интересны. Но станут ли они настоящими политиками – все будет зависеть от них.

Хватит ли у них сил, воли и главное – желания не жить двойной жизнью, а полностью сконцентрироваться на служении обществу, покажут только время и дела. В будущем.

Есть ли оно у нас?


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