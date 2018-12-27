закрыть
27 декабря 2018, четверг, 17:25
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

За взятки задержаны представители руководства «Беларуськалия»

5
  • 27.12.2018, 15:55
  • 3,272

Один из руководителей задержан с поличным при получении взятки в $10 тысяч.

Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией министерства внутренних дел Беларуси задержало ряд должностных лиц ОАО "Беларуськалий", сообщили в пресс-службе МВД в четверг, сообщает "Интерфакс".

"Во взяточничестве подозреваются начальник отдела управления инвестициями и сопровождения строительства, а также заместитель генерального директора по строительству ОАО "Беларуськалий". Последний задержан с поличным при получении от руководителя одной из коммерческих структур взятки в размере $10 тыс. за решение вопросов, входящих в его компетенцию", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Главным следственным управлением Следственного комитета Беларуси в отношении должностных лиц Беларуськалия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 430 УК Беларуси (получение взятки в крупном размере).

В отношении взяткодателя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 431 УК Беларуси (дача взятки в крупном размере).

"В настоящее время все участники коррупционной "сделки" заключены под стражу, проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения данных преступлений", - сообщили в МВД.


популярное за неделю

Мнение

Вечное Рождество
Вечное Рождество Виталий Портников
Беларусь на пороге большого вызова
Беларусь на пороге большого вызова Валерий Карбалевич
Лукашенко жил за счет иллюзии
Лукашенко жил за счет иллюзии Константин Скуратович
Площадь - есть!
Площадь - есть! Франак Вячорка