За взятки задержаны представители руководства «Беларуськалия» 5 27.12.2018, 15:55

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Один из руководителей задержан с поличным при получении взятки в $10 тысяч.

Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией министерства внутренних дел Беларуси задержало ряд должностных лиц ОАО "Беларуськалий", сообщили в пресс-службе МВД в четверг, сообщает "Интерфакс".

"Во взяточничестве подозреваются начальник отдела управления инвестициями и сопровождения строительства, а также заместитель генерального директора по строительству ОАО "Беларуськалий". Последний задержан с поличным при получении от руководителя одной из коммерческих структур взятки в размере $10 тыс. за решение вопросов, входящих в его компетенцию", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Главным следственным управлением Следственного комитета Беларуси в отношении должностных лиц Беларуськалия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 430 УК Беларуси (получение взятки в крупном размере).

В отношении взяткодателя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 431 УК Беларуси (дача взятки в крупном размере).

"В настоящее время все участники коррупционной "сделки" заключены под стражу, проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения данных преступлений", - сообщили в МВД.