Десять белорусских фильмов, которые стоит посмотреть 27.12.2018, 16:12

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В нашем кинематографе есть ленты, которые захватят в самом начале и не отпустят до конца.

Журналисты planetabelarus.by обратились в Музей истории белорусского кино, где знают все о белорусском кинематографе, и попросили посоветовать белорусские фильмы разных периодов, которые стоит посмотреть. Фильмы размещены в хронологическом порядке.

1. «Девочка ищет отца», 1959 г.

Детскую приключенческую ленту «Девочка ищет отца» снимали почти 60 лет назад, когда белорусы еще не были избалованы фильмами, поэтому для многих она стала одним из ярких детских воспоминаний. Да и картина режиссера Льва Голуба получилась настолько качественной и увлекательной, что получила множество наград, была продана для коммерческого проката в 83 страны и до сих пор считается географическим лидером белорусского кино.

По сюжету лесник спасает из-под бомбежки четырехлетнюю девочку, а потом узнает, что это дочка известного партизанского командира батьки Панаса, за которой гоняется гестапо. Маленькой Леночке и внуку лесника Янке придется многое пережить, пока девочка будет искать отца.

2. «Через кладбище», 1964 г.

Эту военную ленту ЮНЕСКО включила в список 100 наиболее значимых фильмов о Второй мировой войне. Действие происходит в 1942 году. Группа белорусских партизан должна подорвать немецкие военные эшелоны. Молодого парня Михася отправляют на смертельно опасное задание, он должен принести снаряды из сторожки механика, но сталкивается с немцами.

Фильм снимался в 1960-х годах, и на волне «оттепели» авторы одними из первых в советском кино представили шок и разочарование людей, увидевших реальную войну. Ведь настоящая жизнь сильно отличалась от военной пропаганды.

3. «Альпийская баллада», 1965 г.

Фильм по одному из самых известных произведений Василия Быкова. Советский солдат Иван сбегает из лагеря военнопленных, расположенного в итальянских Альпах. Он случайно встречает итальянку Джулию, которой также удалось убежать. Вместе они скрываются в горах от преследования, напуганные, страдающие от голода, но... влюбляясь и наслаждаясь невероятной красотой вокруг. Эти три дня вместили в себя, кажется, целую вечность.

Повестью был заинтересован известный итальянский режиссер, он даже пытался получить права на постановку фильма. В Риме успели выбрать актеров на роли Ивана и Джулии. Но сценарий достался Борису Степанову, который выбрал для съемок горы в Карачаево-Черкесии и снял очень трогательный фильм, который даже в 2003 году, в век совершенно другого кино, отобрали для ретроспективного показа в Каннах.

4. «Венок сонетов», 1976 г.

История о двух юношах, которые не слушают взрослых и рвутся на фронт. Они сбегают из музыкального училища и очень скоро понимают, что война – это не просто игра в героев. И хоть действие происходит в самом конце войны, юноши еще успеют встретиться с фашистами.

Картину снял в 1976 году режиссер Валерий Рубинчик. Стихи, которые звучат в ленте, написала и исполнила Белла Ахмадулина.

5. «Дикая охота короля Стаха», 1979 г.

Книга Владимир Короткевича «Дикая охота короля Стаха» определенно входит в список обязательных для прочтения произведений белорусской литературы. Фильм хоть и сильно отличается от книги по сюжету, заслуживает не меньшего внимания. Тем более что это первый белорусский мистический триллер.

Молодой этнограф приезжает на Полесье, чтобы изучать местные предания. Он селится в небольшом, но старинном поместье, где живет последняя представительница рода Надежда Яновская. Вскоре юноша узнает старинную местную легенду о дикой охоте короля Стаха, а потом и сам становится свидетелем пугающих мистических событий.

6. «Люди на болоте», 1981 г.

Еще одна экранизация известного белорусского романа. Причем не просто фильм, а небольшой сериал. В глухой полесской деревне Курени, куда из-за болот практически невозможно добраться, жители решают проложить через топкие места гать к новой жизни. А на фоне социальных перемен разыгрываются истории двух главных героев, так хорошо знакомых белорусам из книги, Василя и Ганны.

Особенным этот фильм делает полесский говор. И смотреть картину лучше в изначальном техническом качестве, тогда будет проще понять, почему в свое время на «Люди на болоте» сходили больше 4 миллионов человек.

7. «Чужая вотчина», 1982 г.

В свое время фильм провалился в прокате, но тем не менее он до сих пор считается одной из лучших лент «Беларусьфильма». Белорусский арт-хаус 35-летней давности, где в центре внимания история беременной женщины, которая хочет заполучить себе дом, чтобы жить там с любимым, и ее брата, молодого белорусского поэта, который не может реализоваться при польской власти (действие происходит на территории Западной Беларуси, находившейся в составе Польши).

Одна из основных проблем, которую затрагивают авторы, – как белорусу сохранить свое «я», свои голос, песню, язык в условиях внешних неблагоприятных обстоятельств.

8. «Белые Росы», 1983 г.

Представлять «Белые Росы» нет нужды, это, безусловно, один из самых известных фильмов, поставленных на «Беларусьфильме». Разве что не все белорусы знают, что снимали его в Гродно, а срежиссировал ленту белорус Игорь Добролюбов. Фильм вышел в канун перестройки, и в нем уже нет советской пропаганды, а есть незатейливая история старого Федоса и трех его сыновей.

«Белые Росы» многие жители Советского Союза пересмотрели по 20 раз, да и сейчас, спустя несколько десятков лет, его нередко крутят по телевидению.

9. «Иди и смотри», 1985 г.

Антивоенный фильм об ужасах фашистских карательных акций в истории деревенского подростка Флеры, который за два дня из веселого мальчика превращается в седого старика. Сценарий «Убейте Гитлера» подготовил писатель Алесь Адамович. Кинорежиссер Элем Климов понимал, что фильм получится жестким, и его вряд ли будут смотреть, но считал, что должен отснять картину, чтобы показать настоящую войну и таким образом призывать к миру в будущем. Команда боролась за фильм 8 лет: сценарий долго отказывались утверждать, в какой-то момент съемки были остановлены. Но в итоге Климову удалось снять фильм, причем он не допустил ни одной цензурной правки, а согласился лишь поменять название.

Картина вышла к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне и получила такой резонанс, которого никто не ожидал. Она побывала на множестве международных фестивалей, была переведена на многие языки. В итоге «Иди и смотри» посмотрели больше 30 миллионов человек.

10. «Меня зовут Арлекино», 1988 г.

Самый кассовый фильм за историю белорусского кино, ставший во второй половине 1980-х гг. настоящим общественным явлением. На территории всего огромного Советского Союза не было газеты или журнала, где бы не появились отзывы на эту ленту. За первые 15 месяцев проката фильм посмотрели почти 42 миллиона человек.

Криминальная драма Валерия Рыбарева одной из первых в советском кино правдиво показала молодежные проблемы середины 1980-х. В центре сюжета – молодой парень с прозвищем «Арлекино». Он лидер группы молодых людей, которые называют себя «волками», ищут острых ощущений и противостоят другим группировкам. Cъемки фильма проходили в Гродно.