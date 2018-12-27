Что должно быть на столе в Новый год 27.12.2018, 16:24

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Как накрыть праздничный стол, чтобы привлечь удачу в наступающем году.

"Хозяйка" 2019 года хоть и Свинья, и любит все жирное и вкусное, но своих "родственников" на столе на потерпит, пишет «Сегодня».

Нельзя на Новый год на стол выставлять все блюда, приготовленные из свинины. Это всевозможная нарезка, сало, котлеты.

Но не беда: сочный стейк или традиционный салат Оливье будут хороши с курицей или телятиной. А настоящим талисманом могут стать обычные грибы. Это своеобразный намек на трюфели, которые свинья просто обожает.

Но множество блюд на столах не всегда равняется бешеным тратам времени и сил. Так, известный кулинар Евгений Клопотенко рекомендует готовить пироги с разнообразными наполнениями, как сладкими, так и несладкими. Таким образом мы получим сытный ужин с начинками на любой вкус.

Но не забывайте и о салатах. Это "фишка" и обязательный атрибут наступающего года. И не нужно ломать голову. Чтобы приготовить что-то необычное, ваши гости могут сами готовить салаты, не отходя от новогоднего стола. Просто заранее подготовьте нужные ингредиенты.

Скатерть и посуду выберите не однотонную, а яркую. По традиции, чтобы задобрить символ наступающего года, подготовьте для нее особое лакомство. Поставьте на стол тарелочку с орехами, цельнозерновым хлебом и крупами.