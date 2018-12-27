Опрос: 82% жителей Эстонии считают себя счастливыми 1 27.12.2018, 16:26

На счастье жителей страны влияют хорошие отношения и спокойная семейная жизнь.

Как сообщает портал Delfi.ee, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в декабре компанией Faktum-Ariko.

82% жителей Эстонии, по их собственным словам, счастливы, и лишь 18% заявили, что недовольны своей жизнью. В наибольшей степени на счастье жителей страны влияют хорошие отношения и спокойная семейная жизнь.

В частности, наиболее счастливы молодые люди в возрасте 18-29 лет и люди с высшим образованием. Мужчины Эстонии чувствуют себя несчастными чаще, чем женщины (21% и 14% соответственно).

Также 30% респондентов сказали, что для счастья им не хватает отношений и семейной жизни - этого хотят 33% мужчин и 26% женщин. О более солидной зарплате мечтают 29% мужчин и 21% женщин.

Напомним, в Мировом индексе счастья World Happiness Report-2018 Эстония занимает лишь 63-е место, уступая остальным балтийским странам, Финляндии (которая является лидером рейтинга) и даже России. Украина в этом рейтинге занимает 138-е место.