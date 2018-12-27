Из-за выброса вредных веществ в Могилеве остановили работу завода с российским капиталом 1 27.12.2018, 17:04

Фото: svaboda.org

На предприятии «Омск Карбон Могилев» выброс вредных веществ в 40 раз больше, чем можно.

На предприятии с российским капиталом «Омск Карбон Могилев» прекратили пусконаладочные работы, передает «Радыё Свабода». Причина — выброс в атмосферу вредных веществ.

ЧП произошло вскоре после выпуска первой продукции — технического углерода. 6 ноября с реализацией инвестиционного проекта с бюджетом 135 миллионов евро ознакомился председатель совета республики Михаил Мясникович. Он сказал тогда, что «Омск Карбон Могилев» — «хорошее предприятие».

Жители поселка: «Нас накрыло сажей»

Жители поселка Вейно, который находится рядом с предприятием, говорят, что их «накрыло сажей» с завода в ночь с 17 на 18 ноября. Увидев на окнах и балконах черный налет, жители поселка начали звонить в областной комитет охраны природы и окружающей среды. Пожаловались и в областную прокуратуру. По их словам, «чего-то такого» они ждали с тех самых пор, как стало известно, что у них под боком построят еще одно химическое предприятие.

«Отмыться от сажи было очень сложно, так как она от воды превращалась в мазут и расплывалась. У меня была истерика. Захотелось уехать из поселка, но такой возможности у моей семьи нет. Ужасно думать, что с нами будет дальше, когда запустят все четыре линии на этом заводе», — говорит жительница поселка Марина.

Завод технического углерода виден с улицы Пионерской, застроенной новыми пятиэтажными домами. Он за полем. Защитная лесополоса между заводом и поселком очень редкая. Кое-где ее вовсе нет.

Вредных веществ в 40 раз больше, чем разрешено

Как видно из ответа заместителя председателя комитета природных ресурсов Константина Теплякова, в поселке выявлено превышение норматива твердых крупиц в 40 раз. При нормативе 17,01 мг / м³ фактическая численность этих крупиц была 690,17 мг / м³.

«Объект приостановлен для проведения полной ревизии технологического оборудования на целостность и исправность», — отмечается в письме жителям Вейно.

В нем же говорится, что для оценки ситуации на предприятии приглашены специалисты из Омска и Волгограда. Оборудование остановлено и подготовлено к продолжительного простоя, отмечает в ответе Константин Тепляков.

В областном комитете природных ресурсов заверили, что после инцидента руководство предприятия само решило прекратить пусконаладочные работы. Превышение допустимой концентрации вредных веществ, выявленное в атмосфере, ускорило принятие такого решения, отметил Константин Тепляков. Отлаживать оборудование, по его словам, собираются до марта-апреля 2019 года. Остановили же его 20 ноября.

Предприятие штрафовать не будут

Штрафовать предприятие за ущерб окружающей среде могилевские власти не собираются. Константин Тепляков говорит, что повторный отбор вредных веществ сделать не успели.

«Сейчас, по нашему законодательству, чтобы определить факт превышения, нужно сделать два повторных отбора в течение месяца на действующем оборудовании. А поскольку у них оборудование было остановлено, то наша лаборатория не успела сделать такие замеры», — объясняет он.

В областной прокуратуре сказали, что жалоб от жителей поселка к ним не поступало. О ситуации в Вейно прокуратура знает из интернета.

Заявляли о экологическую безопасность предприятия

Пообщаться с руководством предприятия «Омск Карбон Могилев» не удалось. Когда на завод приезжал Мясникович, председатель совета директоров российского акционерного общества «Омсктехуглерод» Валерий Каплунат уверял, что производство экологически безопасно.

«На выходе у нас только углекислый газ, частично угарный и водяной пар», — говорил он.

На первой линии собираются производить 40 тысяч тонн углерода. Ее запуск запланирован на март 2019-го. Как заявляется, еще через год предприятие наладит изготовление 200 тысяч тонн продукции в год. 3/4 продукции намерены экспортировать.

Предприятие «Омск Карбон Могилев» возвели на 4 участке Свободной экономической зоны «Могилев». Промышленная зона — менее чем за десять километров от Могилева и в километре от Вейно. Еще здесь расположены, или вскоре появятся, еще три десятка химических производств.

В советское время здесь построили предприятие «Химволокно». Чтобы минимизировать негативное воздействие на окружающую среду, вокруг него в радиусе 2 километров заложили лесополосу. Сейчас она сильно прорежена.

Люди протестовали против химических предприятий

В 2016 году жители поселка и соседней деревни Новоселки на общественных слушаниях высказывались против того, чтобы у них под боком производили технический углерод. Поводом для обсуждения тогда стали намерения увеличить объемы его выпуска. На собрании люди обвиняли районные власти в пренебрежительном отношении к здоровью населения. Чиновники успокаивали.

«Негативного воздействия на атмосферный воздух и здоровье населения на исследованной территории не ожидается», — говорил заместитель председателя райисполкома по экономике Николай Шепелевич.

Директор же предприятия Михаил Караваев признавал: изготовление продукта несет экологическую нагрузку, но по сравнению с другими заводами, добавил он, не настолько большую.

В Вейно ощутим резкий запах мебельного лака. По словам жителей поселка, это результат работы еще одного химического предприятия — «Кроноспан». Против него также протестовали в Вейно и Новоселках. Протесты, однако, не повлияли на позицию власти.