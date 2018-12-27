закрыть
27 декабря 2018, четверг, 18:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Белорусам на заметку: Как будут работать ТЦ и магазины в Польше на Новый год

  • 27.12.2018, 17:26
Фото: Łukasz Kasprzak/dzienniklodzki.pl

Режим работы крупных сетей страны-соседки Беларуси.

Тем, кто ещё не успел съездить в Польшу за покупками и собирается запрыгнуть в последний вагон уходящего года, стоит знать, что торговые центры и крупные магазины страны-соседки в праздничный день будут работать в изменённом режиме, пишет «Вечерний Гродно».

Так, Biedronka в канун Нового года, 31 декабря, сеть предлагает завершить покупки до 19:00, Lidl – до 18:00. Гипермаркет Auchan 31 декабря будет работать до 19.00, а Tesco до 18:00. Автозаправочные станции, которые относятся к сети 31 декабря будут открыты лишь до 19:00. Откроются они 1 января 2019 года только в 10:00.

Некоторые торговые объекты Żabka i Freshmarket будут открыты 31 декабря до 19.00. Piotr i Paweł перед Новым годом примет покупателей только до 17:00, а некоторые супермаркеты будут работать до 15:00. IKEA накануне Нового года планирует работать только 16:00, Netto 31 декабря – с 7:00 до 17:00.


популярное за неделю

Мнение

Вечное Рождество
Вечное Рождество Виталий Портников
Беларусь на пороге большого вызова
Беларусь на пороге большого вызова Валерий Карбалевич
Лукашенко жил за счет иллюзии
Лукашенко жил за счет иллюзии Константин Скуратович
Площадь - есть!
Площадь - есть! Франак Вячорка