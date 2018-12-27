Белорусам на заметку: Как будут работать ТЦ и магазины в Польше на Новый год 27.12.2018, 17:26

Фото: Łukasz Kasprzak/dzienniklodzki.pl

Режим работы крупных сетей страны-соседки Беларуси.

Тем, кто ещё не успел съездить в Польшу за покупками и собирается запрыгнуть в последний вагон уходящего года, стоит знать, что торговые центры и крупные магазины страны-соседки в праздничный день будут работать в изменённом режиме, пишет «Вечерний Гродно».

Так, Biedronka в канун Нового года, 31 декабря, сеть предлагает завершить покупки до 19:00, Lidl – до 18:00. Гипермаркет Auchan 31 декабря будет работать до 19.00, а Tesco до 18:00. Автозаправочные станции, которые относятся к сети 31 декабря будут открыты лишь до 19:00. Откроются они 1 января 2019 года только в 10:00.

Некоторые торговые объекты Żabka i Freshmarket будут открыты 31 декабря до 19.00. Piotr i Paweł перед Новым годом примет покупателей только до 17:00, а некоторые супермаркеты будут работать до 15:00. IKEA накануне Нового года планирует работать только 16:00, Netto 31 декабря – с 7:00 до 17:00.