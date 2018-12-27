В Беларуси беременным запретили ездить за рулем

В Беларуси беременным запретили ездить за рулем3
- 27.12.2018, 17:49
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Минздрав Беларуси обновил перечень заболеваний и противопоказаний, при которых нельзя ездить за рулем.
Как пишет kurjer.info, об этом сообщается на Национальном правовом интернет-портале Беларуси.
Согласно постановлению от 6 декабря 2018 года № 88, нельзя садиться за руль женщинам с 12-недельным и более сроком беременности. Раньше ограничение было 30 недель и более.
Также в обновлённом перечне появились
- стойкая диплопия любой этиологии,
- дефекты костей черепа (12 кв. см и более) без оперативной пластики дефекта,
- хроническая сердечная недостаточность H IIБ и H III по классификации Стражеско-Василенко,
- синдром слабости синусового узла,
- синдром брадитахикардии,
- болезни органов дыхания с дыхательной недостаточностью III степени,
- злокачественные новообразования 4-й клинической группы и другое.
Документ вступает в силу через 15 дней после его официального опубликования. Прежнее постановление Минздрава — от 16 февраля 2016 года № 30 — признано утратившим силу.