В Беларуси беременным запретили ездить за рулем 3 27.12.2018, 17:49

1,269

Минздрав Беларуси обновил перечень заболеваний и противопоказаний, при которых нельзя ездить за рулем.

Как пишет kurjer.info, об этом сообщается на Национальном правовом интернет-портале Беларуси.

Согласно постановлению от 6 декабря 2018 года № 88, нельзя садиться за руль женщинам с 12-недельным и более сроком беременности. Раньше ограничение было 30 недель и более.

Также в обновлённом перечне появились

- стойкая диплопия любой этиологии,

- дефекты костей черепа (12 кв. см и более) без оперативной пластики дефекта,

- хроническая сердечная недостаточность H IIБ и H III по классификации Стражеско-Василенко,

- синдром слабости синусового узла,

- синдром брадитахикардии,

- болезни органов дыхания с дыхательной недостаточностью III степени,

- злокачественные новообразования 4-й клинической группы и другое.

Документ вступает в силу через 15 дней после его официального опубликования. Прежнее постановление Минздрава — от 16 февраля 2016 года № 30 — признано утратившим силу.