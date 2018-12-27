закрыть
27 декабря 2018, четверг, 18:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

В Беларуси беременным запретили ездить за рулем

3
  • 27.12.2018, 17:49
  • 1,269

Минздрав Беларуси обновил перечень заболеваний и противопоказаний, при которых нельзя ездить за рулем.

Как пишет kurjer.info, об этом сообщается на Национальном правовом интернет-портале Беларуси.

Согласно постановлению от 6 декабря 2018 года № 88, нельзя садиться за руль женщинам с 12-недельным и более сроком беременности. Раньше ограничение было 30 недель и более.

Также в обновлённом перечне появились

- стойкая диплопия любой этиологии,

- дефекты костей черепа (12 кв. см и более) без оперативной пластики дефекта,

- хроническая сердечная недостаточность H IIБ и H III по классификации Стражеско-Василенко,

- синдром слабости синусового узла,

- синдром брадитахикардии,

- болезни органов дыхания с дыхательной недостаточностью III степени,

- злокачественные новообразования 4-й клинической группы и другое.

Документ вступает в силу через 15 дней после его официального опубликования. Прежнее постановление Минздрава — от 16 февраля 2016 года № 30 — признано утратившим силу.


популярное за неделю

Мнение

Вечное Рождество
Вечное Рождество Виталий Портников
Беларусь на пороге большого вызова
Беларусь на пороге большого вызова Валерий Карбалевич
Лукашенко жил за счет иллюзии
Лукашенко жил за счет иллюзии Константин Скуратович
Площадь - есть!
Площадь - есть! Франак Вячорка