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Центризбирком объявил о начале выборов президента Украины

  • 27.12.2018, 17:57

Очередные выборы пройдут с 31 декабря 2018 года по 31 марта 2019 года.

Центральная избирательная комиссия Украины объявила о начале избирательного процесса очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 года с 31 декабря 2018 года, пишет «Гордон».

Согласно законодательству, избирательная кампания продлится 90 дней. Выборы президента пройдут 31 марта 2019 года.

20 декабря ЦИК утвердила календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов президента Украины.

Официальное выдвижение кандидатов разрешены до 3 февраля. Предвыборная агитация разрешается со следующего дня после регистрации кандидата до 24.00 29 марта. Отказаться от баллотирования кандидат может до 7 марта.

Окружные избирательные комиссии должны быть созданы до 18 февраля включительно, участковые – до 12 марта.

Голосование во время первого тура выборов пройдет с 8.00 до 20.00 31 марта. Второй тур, в случае необходимости, пройдет 21 апреля. В таком случае ЦИК должен будет официально объявить результаты выборов до 1 мая включительно, а инаугурация президента должна состояться до 31 мая.


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