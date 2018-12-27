Заслуги Путина перед Украиной 4 Матвей Ганапольский

27.12.2018, 18:14

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МАТВЕЙ ГАНАПОЛЬСКИЙ

Украинская нация обретает себя в ответ на путинскую гибридную агрессию.

Срок военного положения в Украине истёк. Это важное замечание, потому что некоторые считают, что Порошенко отменил военное положение, но это не так – просто истёк его срок в 30 дней.

Выступая в среду, Порошенко отметил, что теперь ничего не мешает подготовке к президентским выборам, которые стартуют 1 января, а само военное положение никак не воздействовали на обычную жизнь граждан. Именно так, военное положение было почти незаметно, что дало критикам Порошенко возможность насмехаться над ним, типа всё это не более, чем пропаганда, а реально ничего не делалось. Однако, у меня была большая беседа с министром обороны Украины Степаном Полтораком, и он рассказал, что изменилось многое.

Ну, во-первых, определили в каких районах можно ожидать вторжение России. Определили десять опасных районов. Далее, рассчитали модель военного положения – оно должно быть в чём-то похоже на израильское, когда страна всё время в опасности, но напряжение военных не должно сказаться на гражданских. Определили вид обороны – какое оружие там должно быть, сколько солдат, какие укрепления должны появиться.

Короче говоря, Полторак считает, что "отработали на полную" — военное положение впервые опробовали, отрегулировали и поняли, что для него нужно.

И спасибо товарищу Путину за это. И это не шутка.

Как в здоровом организме появляются антитела в ответ на смертельную болезнь, так украинская нация обретает себя в ответ на путинскую гибридную агрессию. Путинское телевидение несло зловонную ненависть – отключили это зловоние и оказалось, что украинцы сами умеют делать хорошее телевидение. РПЦ истошно голосило, что украинская церковь – это раскольники. Что ж, 6 января украинская церковь получит Томос и всемирное признание, а вот раскольниками теперь получается РПЦ.

Путин вообще многое сделал для Украины: восстановление статуса украинского языка – его заслуга, консолидация украинского общества и отторжение всего российского (не путать с русским) – тоже его заслуга. Ускоренные переговоры с ЕС и НАТО – это тоже заслуга "наимудрейшего" кремлёвца. Значительное усиление, или если говорить правду, то появление настоящей боеспособной армии – это тоже бьём челом ВВ. Военная помощь Запада – ему же поклон. Короче говоря, заслуги ВВ в деле создания независимого украинского государства, появления в нём сознательного и патриотичного к своей стране общества неоценимы.

Конечно, это далось кровавой ценой – оккупирован Крым, кровоточит Донбасс, более 10 000 погибших украинцев, сидят заложники, арестованы моряки.

Кажется, что это навечно. Но следует помнить старую шутку – хочешь насмешить бога – расскажи ему о своих планах. А вообще-то это истина – ничего не бывает навечно. Сильные и наглые часто становятся слабыми, а слабые – сильными. Думаю, это сейчас и происходит.

А что касается военного положение, то его можно возобновить в любой момент, заявляет украинская власть. И насколько оно помогло Украине, Путин всегда может проверить, если снова придумает что-то безумное.

Матвей Ганапольский, "Обозреватель"