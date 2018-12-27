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Видеофакт: Вертолет МЧС пронес самолет над Минском

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  • 27.12.2018, 18:26
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Фото: МЧС

Фюзеляж самолета будет использоваться для подготовки спасателей.

Тяжелый многоцелевой вертолет Ми-26 МЧС на внешней подвеске перевез фюзеляж самолета Як-40 весом около 7800 кг из аэропорта Минск-1 в Борисовский район, пишет tut.by.

В официальном сообщении МЧС говорится, что перевозку груза выполнил опытный экипаж, имеющий специальную подготовку по транспортировке грузов массой до 20 тонн на внешней подвеске под руководством начальника авиации спасателей Тадеуша Курсевича.

Фюзеляж будет использоваться на полигоне оперативно-тактической подготовки спасателей, расположенном на территории филиала Университета гражданской защиты МЧС.


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