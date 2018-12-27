Турция введет для туристов налог на безопасность 27.12.2018, 18:37

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Сбор будет взиматься в аэропортах Турции.

С января следующего года иностранные граждане в Турции помимо налога на обслуживание, который взимается с прибывших в страну иностранных пассажиров и зависит от категории аэропорта, должны будут оплатить сбор за обеспечение безопасности, сообщает РБК со ссылкой на Anadolu.

О введении этого налога Главное управление государственными аэропортами страны объявило еще 19 декабря. Согласно опубликованному им документу, сбор должен был составить €3, писало отраслевое турецкое издание Airporthaber.

Однако теперь стало известно, что эта сумма снижена наполовину. «Министр культуры и туризма [Турции] Мехмет Нури Эрсой вмешался [в ситуацию], чтобы снизить налог на безопасность. Министерство транспорта и инфраструктуры снижает налог на безопасность до €1,5», — заявила 27 декабря ассоциация турецких туристических компаний Tursab. Турецкими властями эта сумма, как указывает Anadolu, уже зафиксирована. Airporthaber прежде уточнял: предполагается, что налог на безопасность в билеты будут включать сами авиакомпании.

Сбор будет взиматься во всех аэропортах Турции, которые обслуживает местное Управление государственных аэропортов. Освобождены от его оплаты будут только иностранцы, которые прибыли в Турцию в рамках поисково-спасательных операций или для оказания гуманитарной помощи. Также документ предусматривает, что налог не должны будут платить пассажиры частных воздушных судов, которые перевозят глав государств.

«Соотношение цены и качества является одним из наших самых важных преимуществ при конкуренции [в туристической сфере] с другими странами», — заявил, выступая на одном из турецких каналов, глава Tursab Фируз Баглыкая. Миллионам туристов, по его данным, на следующий год уже были проданы туристические пакеты на 2019 год без учета нового налога (они, как указал Баглыкая, продаются уже три месяца, начиная с октября).

Сбор €3 с человека, как добавил президент туристической ассоциации Турции, может показаться незначительным, однако на туроператоров, которые будут вынуждены возместить расход, это может оказать серьезную финансовую нагрузку, заметил он. Поэтому, по его словам, сумму сбора необходимо было уменьшить.

«В 2019 году мы продолжим работу по привлечению большего количества иностранных туристов в нашу страну», — заключил Баглыкая.