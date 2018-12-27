Невзоров: Нового идеологического наркоза у Путина для населения нет 27.12.2018, 18:51

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Александр Невзоров

На пресс-конференции Путина обсудили постройки новых катапульт и повышение возраста мумификации.

Комментируя в интервью на «Эхо Москвы» прошедшую пресс-конференцию Путина, Александр Невзоров вспомнил историю, произошедшую в одной из российских клиник:

— Не бывает некрасивых врачей. Бывает мало наркоза. И это отчасти к тому, что очень ловкий анестезиолог из питерской клиники наркотизировал юных дев, пришедших на операцию, и решил, что хорошие дозы наркоза не должны пропасть даром и прооперированных несовершеннолетних дев — три штуки подряд — насиловал разными способами. Его рачительность не оценили. Доктор арестован. Обесчещенные девы рыдают, так как ничего вспомнить не могут, а селфи сделать не успели. Но в каком-то из протоколов допроса насильник с гордостью указал на высочайшее качество наркоза, и это правда.

С наркозом, который обеспечивает неподвижность и согласие народа, дела обстоят не так хорошо, как в этой клинике. Конечно, власть еще умудряется, что называется, пристраиваться и получить набор, серию, я бы сказал, налоговых оргазмов, но разнообразие поз уже существенно сократилось, и народец не так безропотно воспринимает этот шипованный пенис власти, а осмеливается теперь даже, мерзавец, вздрагивать. Конечно же, это непорядок. Это то, что называется, недержавненько.

И почему же так стало? Потому что с идеологическим наркозом дела обстоят в России неважно. Это особенно было заметно на таком замечательном событии, как пресс-конференция Владимира Владимировича, притом, что она мне очень понравилась.

Это была великолепная, прекраснейшая пресс-конференция. Она была выдержана в самых лучших традициях. Это был обряд вопрошения фараона писцами, и он был проведен абсолютно качественно. 99 вопросов можно перевести на русский язык. Это был традиционный один единый вопрос: продолжит ли Нил свое течение? И благожелательно фараон отвечал, что да, Нил продолжит свое мощное и полноводное течение, даже если полностью пересохнет. Это был смысл основных вопросов и ответов.

Писцы блаженствовали, отмечая, как прекрасно фараон выглядит. Обсудили и крокодилов, между прочим. Обсудили постройки новых катапульт и повышение возраста мумификации. То есть всё было нормально. Причем хочется сказать, что те, кто хотели лишний раз услышать про то, что наши пирамиды самые высокие, тоже были удовлетворены.

Но был, кстати говоря, замечательный режиссерский прием привнесен — ожилвяжик в виде какого-то постановочного украинца, который засомневался, так ли высоки пирамиды, но писцами был осмеян. То есть всё было вообще на самом деле организовано и срежиссировано прекрасно.

Но вот для внимательного наблюдателя было заметно, что самого главного, в общем поубавилось. Нового идеологического наркоза у Кремля для населения, судя по всему, нету. Его нет.

Поймите, ведь такая интересная штука, как возврат в прошлое целой страны, существенная, я бы сказал, целенаправленная деградация, она требует уникальных наркотизирующих смесей и таких остро действующих, мощных по типу такого многокомпонентного наркоза, чтобы, очнувшись, народец, как и девочки, тоже ничего не помнил после всего, что с ними сделали.

Прекрасным образцом был «Крымнаш». Потому что деградация — это сложный, тонкий процесс, требующий того, чтобы клиент в процессе его деградации не извивался бы, по крайней мере, как это было на протяжении последних лет. А сейчас понятно, что всякие «крымнаши» и «распятые мальчики», всякая духовность уже не работают.