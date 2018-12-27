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30 декабря Глеб расскажет, продолжит ли карьеру после матча с «Арсеналом»

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  • 27.12.2018, 19:11
Александр Глеб

Именно в «Арсенале» Александр Глеб сделал себе имя.

Полузащитник БАТЭ Александр Глеб 30 декабря ответит на вопрос о возможном завершении карьеры после матча 1/16 финала Лиги Европы против «Арсенала», клуба, в котором плеймейкер сделал себе имя, сообщает «Прессбол» со ссылкой на канал «Беларусь 1».

Это случится в программе «Главный эфир. Точки отсчета» на телеканале «Беларусь 1» (30 декабря, 21.00).

Оба матча 1/16 финала Лиги Европы между БАТЭ и лондонским «Арсеналом» начнутся в 20.55 по белорусскому времени. Первый поединок пройдет на «Борисов-Арене» в четверг, 14 февраля. Ответный матч через неделю, 21 февраля, примет стадион «Эмирейтс».


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