Шатдаун в США продолжается шестой день без признаков разрешения спора 27.12.2018, 19:12

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Трамп заявил, что шатдаун продлится столько, сколько потребуется, чтобы добиться выделения средств на строительство стены.

Правительство США шестой день находится в режиме частичного закрытия, и, судя по всему, в четверг спор между президентом Трампом и демократами разрешен не будет, передает «Голос Америки».

Трамп настаивает на том, что Конгресс должен выделить 5 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой, а демократы заявляют, что готовы выделить лишь 1,3 миллиарда на другие меры по обеспечению безопасности границ.

В четверг утром президент написал в «Твиттере»: «Поняли ли наконец демократы, что нам отчаянно нужна пограничная безопасность и стена на южной границе?» Он также добавил, что большинство госслужащих, отправленных в вынужденный отпуск из-за шатдауна, являются демократами.

В среду, отвечая на вопрос журналистов о том, сколько, по его мнению, продлится шатдаун, Трамп сказал: «Столько, сколько потребуется».

«У нас будет стена. У нас будет пограничная безопасность», – добавил он.

Президент отказался ответить на вопрос о том, есть ли вероятность, что он откажется от своих требований и согласится на выделение меньшей суммы на пограничную безопасность.

Любое решение по финансированию в итоге должно будет получить одобрение обеих палат Конгресса и подпись Трампа.

Лидеры республиканцев в Палате представителей предупредили конгрессменов, что в четверг никаких голосований не ожидается, и что о проведении голосования будет объявлено за сутки. Многие законодатели на этой неделе отправились в родные штаты на рождественские праздники.

Согласно графику Сената, сенаторы соберутся в четверг, чтобы обсудить вопрос о финансировании госучреждений, однако пока неизвестно, сколько из них будут присутствовать на заседании.

Дискуссию осложняет и тот факт, что сейчас большинство в обеих палатах принадлежит республиканцам, однако через неделю демократы получат контроль над Палатой представителей, в то время как республиканцы получат несколько дополнительных мест в Сенате.