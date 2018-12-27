Налоговики проверили торговцев кофе и чаем на столичных рынках 5 27.12.2018, 19:29

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Чем закончились рейды.

Налоговики и милиция проверили продавцов, которые торгуют кофе и чаем на столичных рынках. У торговцев нашли контрабандный товар. Об этом сообщили tut.by в инспекции МНС по Минску.

Так, на Комаровке проверяющие нашли контрабандный кофе и чай, которые продавались без маркировки контрольными знаками, на общую сумму более чем 20 тысяч рублей.

В инспекции МНС по Минску уточняют, что не в первый раз проверяют торговцев кофе и чаем на столичных рынках. Похожие проверки устраивали неделю назад на других рынках.

— Была выявлена аналогичная продукция с поддельными контрольными (идентификационными) знаками. Это подтверждает, что не все представители бизнеса готовы работать честно и ввозить на территорию Беларуси товары легально, не скрываясь от уплаты налогов, гарантируя качество реализуемых товаров, — отмечают налоговики.