Германия призвала реформировать «устаревший» Совбез ООН 2 27.12.2018, 19:37

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По словам министра иностранных дел Германии, Совет безопасности ООН не отражает расстановку сил в современном мире.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о необходимости реформировать Совет безопасности ООН с тем, чтобы Берлин получил место постоянного члена.

По его словам, Совет безопасности "устарел" и в настоящее время не отражает "расстановку сил в современном мире", передает DW.

Предложение включить Германию в состав СБ ООН он аргументировал тем, что ФРГ берет на себя все больше ответственности в решении международных проблем, являясь вторым мире государством по объему предоставляемой гуманитарной помощи.

По словам Мааса, большинство членов ООН поддерживают идею реформы. "Будет нелегко, однако мы не устанем снова и снова вносить эту тему на повестку дня", - сказал глава МИД Германии.

Постоянными членами СБ ООН являются США, Великобритания, Франция, Россия и Китай. Они могут применить право вето относительно любых решений, в том числе по вопросам военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида. Из-за этого международный орган обвиняют в поддержке "группы пяти" стран, а не интересов всего международного сообщества.

Германия, Япония, Бразилия и Индия добиваются постоянного членства в СБ ООН.