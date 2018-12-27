С 1 января в Беларуси вырастут цены на сигареты 2 27.12.2018, 19:52

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Подорожают около 60 марок сигарет.

Министерство по налогам и сборам опубликовало информацию о максимальных розничных ценах на сигареты с фильтром, которые начнут действовать с 1 января 2019 года, передает belmir.by.

В соответствии с ней, в Беларуси с этой даты должны подорожать около 60 марок сигарет. Цены на них вырастут в диапазоне от 4 до 15 копеек.

Почти все дорожающие с 1 января бренды – производства ООО «Табак-инвест». А фабрика «Неман» и госпредприятие «Беларусьторг» повысят цену лишь на одну марку.

А стоимость табачных изделий от ЗАО «Энерго-Оил» останется на прежнем уровне.